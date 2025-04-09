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    Гранат: «Зенит» с новичками пока не может найти свой футбол

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    Экс-футболист Владимир Гранат поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Краснодаром».

    Владимир Гранат
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    Владимир Гранат

    «Краснодар создал отрыв от преследователей в пять очков. Для меня это явный фаворит в борьбе за золото? Один из. После матча с "Зенитом" можно будет делать выводы, а пока рано. В Питере предстоит очень важная игра. "Краснодару" будет тяжело.

    В чем преимущество "Краснодара" перед "Зенитом"? У "быков" есть поставленная игра. Виден рисунок игры и за счет чего команда хочет побеждать. Состав сбалансированный. А "Зенит" с новичками пока не может найти свой футбол и добиться результата.

    Так будет до конца сезона? Через игры это, конечно, быстрее получается. Думаю, к концу чемпионата ситуация выправится и команда найдет игровой баланс», — цитирует Граната издание Евро-Футбол.Ру.

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