Гранат: «Зенит» с новичками пока не может найти свой футбол

Экс-футболистподелился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура российской Премьер-лиги между

«Краснодар создал отрыв от преследователей в пять очков. Для меня это явный фаворит в борьбе за золото? Один из. После матча с "Зенитом" можно будет делать выводы, а пока рано. В Питере предстоит очень важная игра. "Краснодару" будет тяжело.

В чем преимущество "Краснодара" перед "Зенитом"? У "быков" есть поставленная игра. Виден рисунок игры и за счет чего команда хочет побеждать. Состав сбалансированный. А "Зенит" с новичками пока не может найти свой футбол и добиться результата.

Так будет до конца сезона? Через игры это, конечно, быстрее получается. Думаю, к концу чемпионата ситуация выправится и команда найдет игровой баланс», — цитирует Граната издание Евро-Футбол.Ру.

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится 13-го апреля в 17:00 мск.