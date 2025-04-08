«ПСЖ» снова хочет купить Рашфорда

По данным авторитетного французского издания L’Equipe,возобновил интерес к вингеру «Манчестер Юнайтед»

С января 27-летний футболист удачно выступает на правах аренды за «Астон Виллу» и вернулся в сборную Англию. Всего за бирмингемцев он провел 12 матчей, забил в них три мяча и сделал 4 ассиста.

«ПСЖ» уже интересовался Рашфордом во время зимнего трансферного окна, но тогда решил приобрести Хвичу Кварацхелию. Инициатором перехода выступает наставник парижан Луис Энрике, который хочет увеличить конкуренцию в атакующей линии.

Контракт Рашфорда с «МЮ» действует до 2028 года. На портале Transfermarkt игрок сейчас оценивается в € 50 млн.