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    «ПСЖ» снова хочет купить Рашфорда

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    По данным авторитетного французского издания L’Equipe, «ПСЖ» возобновил интерес к вингеру «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рашфорду.

    Маркус Рашфорд
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    Маркус Рашфорд

    С января 27-летний футболист удачно выступает на правах аренды за «Астон Виллу» и вернулся в сборную Англию. Всего за бирмингемцев он провел 12 матчей, забил в них три мяча и сделал 4 ассиста.

    «ПСЖ» уже интересовался Рашфордом во время зимнего трансферного окна, но тогда решил приобрести Хвичу Кварацхелию. Инициатором перехода выступает наставник парижан Луис Энрике, который хочет увеличить конкуренцию в атакующей линии.

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    • Контракт Рашфорда с «МЮ» действует до 2028 года. На портале Transfermarkt игрок сейчас оценивается в € 50 млн.

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