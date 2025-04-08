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    Черчесов: У Глушенкова сейчас очень важный период карьеры

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    Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов высказался о полузащитнике «Зенита» Максиме Глушенкове.

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    «Травмы? Футбол — контактный вид спорта, бывает, что тебя пять лет никто даже не оцарапал, а бывает, что каждые две-три игры что-то появляется.

    Хочу Глушенкову посоветовать не зацикливаться на этом. Сейчас у Максима очень важный период карьеры», — приводит слова Черчесова «Комсомольская правда».

    Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит» летом 2024 года. В нынешнем сезоне Максим сыграл за сине-бело-голубых 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

    Текущий контракт Глушенкова с клубом истекает летом 2028 года с опцией продления еще на один сезон.

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