Черчесов: У Глушенкова сейчас очень важный период карьеры

Экс-наставник сборной Россиивысказался о полузащитнике «Зенита»

«Травмы? Футбол — контактный вид спорта, бывает, что тебя пять лет никто даже не оцарапал, а бывает, что каждые две-три игры что-то появляется.

Хочу Глушенкову посоветовать не зацикливаться на этом. Сейчас у Максима очень важный период карьеры», — приводит слова Черчесова «Комсомольская правда».

Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит» летом 2024 года. В нынешнем сезоне Максим сыграл за сине-бело-голубых 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Текущий контракт Глушенкова с клубом истекает летом 2028 года с опцией продления еще на один сезон.