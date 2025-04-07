Алеррандро: РПЛ выше уровнем, чем бразильская Серия А

Недавний новобранец московского ЦСКАсравнил уровень РПЛ и бразильской Серии А.

«Уровень лиги очень серьезный, здесь сложно играть. Даже несмотря на то, что российские команды не участвуют в еврокубках.

В Бразилии все говорят, что ваш чемпионат не такой сильный. Но я могу точно сказать — РПЛ выше уровнем. Хотя в Бразилии очень интенсивный футбол, мяч ходит быстро, идут постоянные перемещения с фланга на фланг. В РПЛ все немного иначе: футболисты часто играют строго по своей позиции, импровизации чуть меньше. Но ты точно знаешь, что должен делать на поле, какое у тебя задание.

У меня только положительные впечатления от футбола в России. Жду не дождусь, когда регулярно смогу выходить на поле. Я люблю играть в сложных матчах с серьезными соперниками и готов показывать себя в РПЛ», — сказал Алеррандро в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Календарь и таблица РПЛ

За ЦСКА Алеррандро выступает с февраля 2025 года, перейдя из «РБ Брагантино». В РПЛ пока сыграл всего 2 матча.