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    Алеррандро: РПЛ выше уровнем, чем бразильская Серия А

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Латинская Америка
    Недавний новобранец московского ЦСКА Алеррандро сравнил уровень РПЛ и бразильской Серии А.

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    «Уровень лиги очень серьезный, здесь сложно играть. Даже несмотря на то, что российские команды не участвуют в еврокубках.

    В Бразилии все говорят, что ваш чемпионат не такой сильный. Но я могу точно сказать — РПЛ выше уровнем. Хотя в Бразилии очень интенсивный футбол, мяч ходит быстро, идут постоянные перемещения с фланга на фланг. В РПЛ все немного иначе: футболисты часто играют строго по своей позиции, импровизации чуть меньше. Но ты точно знаешь, что должен делать на поле, какое у тебя задание.

    У меня только положительные впечатления от футбола в России. Жду не дождусь, когда регулярно смогу выходить на поле. Я люблю играть в сложных матчах с серьезными соперниками и готов показывать себя в РПЛ», — сказал Алеррандро в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

    Календарь и таблица РПЛ

    За ЦСКА Алеррандро выступает с февраля 2025 года, перейдя из «РБ Брагантино». В РПЛ пока сыграл всего 2 матча.

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