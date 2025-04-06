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    Слот: Салах живет ради голов

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    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о том, что Мохамед Салах не может забить на протяжении последних матчей.

    Арне Слот
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    Арне Слот

    «Я знаю Мо, он живет ради голов. Было бы странно, если бы он был счастлив, не забивая, но, вероятно, его главное качество в том, что он может играть плохо и все равно забивать, так что с ним все в порядке.

    Он забивает так много, потому что очень этого хочет. Да, вероятно, были периоды в этом сезоне, когда он улыбался немного больше, но это касается не только его, это касается всех игроков», — цитирует Слота Goal.

    Календарь и таблица АПЛ

    В текущем сезоне АПЛ на счету Салаха 30 матчей, 27 голов и 17 результативных передач.

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