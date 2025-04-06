«Рома» — «Ювентус»: счет матча 1:1, обзор голов

поделили очки в матче 32-го тура итальянской Серии А — 1:1.

Туринский клуб вышел вперед после гола Мануэля Локателли на 40-й минуте.

«Рома» смогла отыграться на 49-й минуте, мяч забил нападающий Элдор Шомуродов, который появился на поле после перерыва.

Календарь и таблица Серии А

Футбол. Италия. Серия А Рома — Ювентус 1:1 Голы: 0:1 Мануэль Локателли (40'), 1:1 Эльдор Шомуродов (49') Рома: Миле Свилар, Джанлука Манчини, Матс Хуммельс (Эльдор Шомуродов, 46'), Эван Н'Дика, Зеки Челик (Виктор Нельссон, 72'), Анхелиньо, Ману Коне, Бриан Кристанте (Леандро Паредес, 61'), Матиас Соуле, Стефан Эль-Шаарави (Люка Гурна-Дуат, 61'), Артем Довбик (Томмазо Бальданци, 85') Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Ллойд Келли, Пьер Калюлю, Уэстон Маккенни, Хефрен Тюрам, Мануэль Локателли (Николо Савона, 76'), Ренато Вейга, Кенан Йылдыз, Душан Влахович (Рандаль Коло Муани, 68'), Николас Гонсалес (Теун Коопмейнерс, 69'), Тимоти Уэа (Андреа Камбьязо, 68') Предупреждения: Бриан Кристанте (26'), Ренато Вейга (65')

В следующем туре «Рома» сразится в дерби с «Лацио», а «Ювентус» примет «Лечче».