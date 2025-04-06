«СКА-Хабаровск» — «Балтика»: счет матча 1:2, обзор голов

в гостях победилав матче 27-го тура Первой лиги — 2:1.

У хозяев отличился Георгий Гонгадзе. В составе «Балтики» голы забили Брайн Хиль и Виталий Лисакович (с пенальти).

Футбол. Россия. Первая лига СКА-Хабаровск — Балтика 1:2 Голы: 1:0 Георгий Гонгадзе (26'), 1:1 Gil Hurtado B. (45+2'), 1:2 Виталий Лисакович (пенальти) (51') СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Егор Носков, Юрий Журавлёв, Николай Покидышев, Борха Мартинес, Никита Першин (Максим Кутовой, 82'), Рамазан Гаджимурадов (Альбек Гонгапшев, 74'), Артем Симонян, Камран Алиев (Александр Гаглоев, 69'), Георгий Гонгадзе, Gurban G. (Quinonez J., 69') Балтика: Максим Бориско, Сергей Варатынов, Натан Гассама, Кевин Андраде, Евгений Чернов, Андрей Мендель, Илья Петров (Александр Осипов, 65'), Николай Титков (Виталий Лисакович, 46'), Максим Петров (Сергей Пряхин, 32'), Владислав Саусь, Gil Hurtado B. (Хызыр Аппаев, 65')

«Балтика» одержала четвертую победу кряду. Калининградский клуб лидирует в таблице Первой лиги с 59 очками.

Календарь и таблица ФНЛ

«СКА-Хабаровск» с 41 баллом — на 6-й позиции.