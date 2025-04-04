Бывший работник «Ливерпуля»: Клопп был против трансфера Салаха

Бывший директор отдела аналитики «Ливерпуля»отметил, что немецбыл против подписания форварда «Ромы». Сделка состоялась летом 2017 года.

«Предпочтительным вариантом Юргена на то лето являлся Юлиан Брандт, который был великолепным игроком. Юрген, очевидно, очень хорошо знал его, поскольку он пришёл из Бундеслиги и неплохо разбирался в немецком рынке. Мы согласились, что Брандт был очень хорошим молодым футболистом, но не выделялся так, как Салах. С точки зрения нашего анализа данных Мо считался лучшим молодым крайним нападающим в Европе на тот момент. "Рома" оказалась вынуждена продать его, потому что их финансы были не в лучшем состоянии, поэтому мы знали, что он доступен по хорошей цене.

Он играл роль флангового нападающего, которую нам нужно было заполнить в то время, тогда как Брандт был скорее атакующим полузащитником. К чести Юргена, он честно вступил в эту дискуссию, открыв глаза и сказав: "Хорошо, я открыт для того, чтобы меня убедили, покажите мне, что Мо лучше", — заявил Грэм в документальном фильме "Как выиграть Лигу чемпионов: 'Ливерпуль'-2019" на канале BBC.

Всего за "Ливерпуль" Салах провел 393 матча. У форварда 243 гола и 110 результативных передач.