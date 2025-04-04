Бывший работник «Ливерпуля»: Клопп был против трансфера Салаха

«Предпочтительным вариантом Юргена на то лето являлся Юлиан Брандт, который был великолепным игроком. Юрген, очевидно, очень хорошо знал его, поскольку он пришёл из Бундеслиги и неплохо разбирался в немецком рынке. Мы согласились, что Брандт был очень хорошим молодым футболистом, но не выделялся так, как Салах. С точки зрения нашего анализа данных Мо считался лучшим молодым крайним нападающим в Европе на тот момент. "Рома" оказалась вынуждена продать его, потому что их финансы были не в лучшем состоянии, поэтому мы знали, что он доступен по хорошей цене.
Он играл роль флангового нападающего, которую нам нужно было заполнить в то время, тогда как Брандт был скорее атакующим полузащитником. К чести Юргена, он честно вступил в эту дискуссию, открыв глаза и сказав: "Хорошо, я открыт для того, чтобы меня убедили, покажите мне, что Мо лучше", — заявил Грэм в документальном фильме "Как выиграть Лигу чемпионов: 'Ливерпуль'-2019" на канале BBC.
Всего за "Ливерпуль" Салах провел 393 матча. У форварда 243 гола и 110 результативных передач.