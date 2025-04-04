ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэль ФизиевФизиев, Мокаев и еще 4 топ-бойца, чья карьера пошла по нисходящей в 2025-м
    Все новости спорта

    Бывший работник «Ливерпуля»: Клопп был против трансфера Салаха

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль
    Бывший директор отдела аналитики «Ливерпуля» Иан Грэм отметил, что немец Юрген Клопп был против подписания форварда «Ромы» Мохамеда Салаха. Сделка состоялась летом 2017 года.

    Юрген Клопп
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрген Клопп

    «Предпочтительным вариантом Юргена на то лето являлся Юлиан Брандт, который был великолепным игроком. Юрген, очевидно, очень хорошо знал его, поскольку он пришёл из Бундеслиги и неплохо разбирался в немецком рынке. Мы согласились, что Брандт был очень хорошим молодым футболистом, но не выделялся так, как Салах. С точки зрения нашего анализа данных Мо считался лучшим молодым крайним нападающим в Европе на тот момент. "Рома" оказалась вынуждена продать его, потому что их финансы были не в лучшем состоянии, поэтому мы знали, что он доступен по хорошей цене.

    Он играл роль флангового нападающего, которую нам нужно было заполнить в то время, тогда как Брандт был скорее атакующим полузащитником. К чести Юргена, он честно вступил в эту дискуссию, открыв глаза и сказав: "Хорошо, я открыт для того, чтобы меня убедили, покажите мне, что Мо лучше", — заявил Грэм в документальном фильме "Как выиграть Лигу чемпионов: 'Ливерпуль'-2019" на канале BBC.

    Всего за "Ливерпуль" Салах провел 393 матча. У форварда 243 гола и 110 результативных передач.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • СКА завершит сезон?!
  • «Динамо» Москва — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • В матче проблемных команд не стоит ждать много голов
  • «Пари НН» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • «Салават Юлаев» восстановит преимущество в серии?
  • «Салават Юлаев» — «Сибирь». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.57
  • Экспресс дня 4 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Пари НН — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Трактор — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аугсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Эвертон — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Фрайбург — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры