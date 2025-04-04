Игнатьев оценил шансы «Локомотива» в матче против «Зенита»

Бывший главный тренер сборной Россиирассказал о своих ожиданиях по поводу предстоящего матча 23-го тура РПЛ между московскими петербургским

«"Локомотив" на данный момент уступает "Зениту", который должен иметь преимущество в игре. Если не учитывать здоровые амбиции команды Галактионова и ту работу, которую он провел ранее. Но игровое и функциональное состояние лучше у питерцев.

Ничья будет удачным результатом для 'Локомотива'? Да. Это приемлемый и не худший результат. Понятно, что хозяева будут нацеливаться на победу, но реалии говорят о том, что это будет сложно сделать», — приводит слова Игнатьева Евро-Футбол.Ру.

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» состоится 5 апреля в Москве.

Календарь и таблица РПЛ

«Сине-бело-голубые» занимают 2-е место в турнирной таблице с 46 очками, «красно-зеленые» с 40 баллами в активе расположились на 6-м месте.