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    «Спартак» — «Ростов»23-й тур РПЛ. Ледяхов уверен в победе «Зенита» над «Локо», Пятибратов ждет потери «Спартаком» очков в Ростове
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    Игнатьев оценил шансы «Локомотива» в матче против «Зенита»

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    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал о своих ожиданиях по поводу предстоящего матча 23-го тура РПЛ между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом».

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    «"Локомотив" на данный момент уступает "Зениту", который должен иметь преимущество в игре. Если не учитывать здоровые амбиции команды Галактионова и ту работу, которую он провел ранее. Но игровое и функциональное состояние лучше у питерцев.

    Ничья будет удачным результатом для 'Локомотива'? Да. Это приемлемый и не худший результат. Понятно, что хозяева будут нацеливаться на победу, но реалии говорят о том, что это будет сложно сделать», — приводит слова Игнатьева Евро-Футбол.Ру.

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    Календарь и таблица РПЛ

    «Сине-бело-голубые» занимают 2-е место в турнирной таблице с 46 очками, «красно-зеленые» с 40 баллами в активе расположились на 6-м месте.

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