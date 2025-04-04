Аморим: Я не говорю, что мы выиграем титул уже в следующем году

Главный тренервысказался о текущем положении дел в команде.

«Мы делаем многое, устанавливаем новые стандарты, иногда меняем игроков, чтобы они подстраивались под эти стандарты. Я понимаю, что за один год добиться всего этого трудно. Я не говорю, что мы выиграем титул уже в следующем году — я не сумасшедший.

Сейчас мы много страдаем, чтобы в следующем сезоне стать гораздо лучше — вот наша цель. Я понимаю, что мы не будем главными претендентами на титул ни в следующем году, ни, возможно, через два года. Нам нужно сделать многое. Мы торопимся. Но я не хочу думать, что нам нужно много лет, чтобы стать конкурентоспособными — я не могу так мыслить. Я не такой тренер. Это не в моем духе.

Не только “Манчестер Сити”, но и другие команды уже находятся на уровне, до которого нам еще расти и которые, без сомнений, снова улучшатся в следующем сезоне. Я просто хочу сосредоточиться на наших сильных сторонах и использовать возможности клуба, чтобы привлечь одного-двух игроков — больших игроков. Хотя понятие “большой игрок” у меня и у вас, журналистов, может отличаться», — цитирует Аморима ESPN.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ.