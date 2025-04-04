ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Роналду решает: дубль Криштиану принёс «Аль-Насру» победу над «Аль-Хилялем»

    Криштиану снова пробил отметку в 20 голов за сезон!

    Футбол Саудовская Про-Лига Криштиану Роналду Аль-Хиляль Аль-Наср Эр-Рияд
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Ростов»23-й тур РПЛ. Ледяхов уверен в победе «Зенита» над «Локо», Пятибратов ждет потери «Спартаком» очков в Ростове Роналду празднует голРоналду решает: дубль Криштиану принёс «Аль-Насру» победу над «Аль-Хилялем» Сборная РоссииДорога обратно. Когда состоится возвращение России в мировой футбол?
    Все новости спорта
    Роналду празднует гол
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роналду празднует гол
    В главном противостоянии Саудовской Про-лиги «Аль-Наср» одержал принципиальнейшую победу над «Аль-Хилялем» (3:1), а героем вечера стал, как и ожидалось, Криштиану Роналду. Португалец забил дважды во втором тайме — и вновь переписал историю, достигнув отметки в 20 голов за сезон в 15-й раз за последние 17 лет. Эта победа укрепила позиции команды Стефано Пиоли на третьем месте, а сам Роналду дал всем понять, что в 40 лет всё ещё способен решать в ключевых матчах.

    Осторожное начало, вспышка в конце первого тайма

    Старт матча прошёл под диктовку хозяев. Уже на первых минутах Бенто дважды спас «Аль-Наср» после атак «Аль-Хиляля». А у гостей и вовсе был повод для тревоги — Роналду получил болезненный удар в плечо и оставался на газоне несколько минут.

    Однако к перерыву ситуация изменилась. В компенсированное время первого тайма Али Аль-Хассан воспользовался розыгрышем короткого углового и эффектно закрутил мяч точно в дальнюю девятку — 1:0! Это был первый серьёзный момент гостей, и он стал результативным.

    Али Аль-Хассан празднует гол
    gettyimages.com

    Роналду выходит на сцену

    Начало второго тайма — и сразу гол! На 47-й минуте Садио Мане прорвался сквозь центр поля и отпасовал в штрафную на Роналду. Тот без промедления пробил в касание и поразил дальний угол ворот Буну — 2:0. Это был первый гол Криштиану в ворота «Аль-Хиляля» в рамках лиги, и он случился в четвёртом матче против сине-белых.

    Хозяева не сдались. После подачи углового и скидки от Сергея Милинковича-Савича, защитник Али Аль-Булейхи переправил мяч в сетку и сократил разрыв — 2:1. «Аль-Хиляль» включил давление и контролировал мяч, но наткнулся на надёжную оборону и грамотные контратаки соперника.

    Аль-Хиляль — Аль-Наср
    gettyimages.com

    Все надежды хозяев окончательно рухнули на 88-й минуте. За игру рукой в штрафной был назначен пенальти, который Роналду уверенно реализовал, пробив по центру ворот — 3:1. Это уже 21-й гол португальца в чемпионате, и он вновь заставил говорить о себе, несмотря на игру вне топ-чемпионатов.

    Аль-Хиляль — Аль-Наср
    gettyimages.com

    Рекорды — как по расписанию

    Этим дублем Роналду довёл свою результативность в сезоне до 21 гола и в очередной раз доказал, что возраст — лишь цифра. Он повторил уникальное достижение: за последние 17 лет только дважды не забивал минимум 20 голов в чемпионате. Его общее число мячей в карьере достигло 930 — и, возможно, это ещё далеко не предел.

    Пока контракт с «Аль-Насром» истекает летом, и будущее звезды остаётся неопределённым, Роналду продолжает быть ключевой фигурой команды. Впереди — четвертьфинал азиатской Лиги чемпионов против «Йокогамы», и, если португалец продолжит в том же духе, «Аль-Наср» может рассчитывать на нечто большее, чем просто медали чемпионата.

    Криштиану Роналду
    gettyimages.com

    «Аль-Хиляль» теряет шанс приблизиться к лидеру

    Победа в дерби не только укрепила «Аль-Наср» на третьем месте, но и серьёзно подорвала шансы «Аль-Хиляля» в погоне за «Аль-Иттихадом» — отрыв уже 4 очка, а у лидера ещё и матч в запасе. А вот оманда Пиоли набрала больше всех очков в лиге с начала 2025 года и выглядит всё более уверенно в решающие недели сезона.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    И пока все обсуждают Роналду и его рекорды, сам он просто продолжает делать то, что умеет лучше всего — забивать.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.32
  • Экспресс дня 5 апреля
  • Сегодня в 17:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Локомотив — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Барселона — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.15
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Эвертон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Краснодар — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.93
  • Прогноз на матч Милан — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры