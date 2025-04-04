Роналду решает: дубль Криштиану принёс «Аль-Насру» победу над «Аль-Хилялем»

В главном противостоянии Саудовской Про-лиги «Аль-Наср» одержал принципиальнейшую победу над «Аль-Хилялем» (3:1), а героем вечера стал, как и ожидалось, Криштиану Роналду. Португалец забил дважды во втором тайме — и вновь переписал историю, достигнув отметки в 20 голов за сезон в 15-й раз за последние 17 лет. Эта победа укрепила позиции команды Стефано Пиоли на третьем месте, а сам Роналду дал всем понять, что в 40 лет всё ещё способен решать в ключевых матчах.

Осторожное начало, вспышка в конце первого тайма

Старт матча прошёл под диктовку хозяев. Уже на первых минутах Бенто дважды спас «Аль-Наср» после атак «Аль-Хиляля». А у гостей и вовсе был повод для тревоги — Роналду получил болезненный удар в плечо и оставался на газоне несколько минут.

Однако к перерыву ситуация изменилась. В компенсированное время первого тайма Али Аль-Хассан воспользовался розыгрышем короткого углового и эффектно закрутил мяч точно в дальнюю девятку — 1:0! Это был первый серьёзный момент гостей, и он стал результативным.

Али Аль-Хассан празднует гол gettyimages.com

Роналду выходит на сцену

Начало второго тайма — и сразу гол! На 47-й минуте Садио Мане прорвался сквозь центр поля и отпасовал в штрафную на Роналду. Тот без промедления пробил в касание и поразил дальний угол ворот Буну — 2:0. Это был первый гол Криштиану в ворота «Аль-Хиляля» в рамках лиги, и он случился в четвёртом матче против сине-белых.

Хозяева не сдались. После подачи углового и скидки от Сергея Милинковича-Савича, защитник Али Аль-Булейхи переправил мяч в сетку и сократил разрыв — 2:1. «Аль-Хиляль» включил давление и контролировал мяч, но наткнулся на надёжную оборону и грамотные контратаки соперника.

Аль-Хиляль — Аль-Наср gettyimages.com

Все надежды хозяев окончательно рухнули на 88-й минуте. За игру рукой в штрафной был назначен пенальти, который Роналду уверенно реализовал, пробив по центру ворот — 3:1. Это уже 21-й гол португальца в чемпионате, и он вновь заставил говорить о себе, несмотря на игру вне топ-чемпионатов.

Аль-Хиляль — Аль-Наср gettyimages.com

Рекорды — как по расписанию

Этим дублем Роналду довёл свою результативность в сезоне до 21 гола и в очередной раз доказал, что возраст — лишь цифра. Он повторил уникальное достижение: за последние 17 лет только дважды не забивал минимум 20 голов в чемпионате. Его общее число мячей в карьере достигло 930 — и, возможно, это ещё далеко не предел.

Пока контракт с «Аль-Насром» истекает летом, и будущее звезды остаётся неопределённым, Роналду продолжает быть ключевой фигурой команды. Впереди — четвертьфинал азиатской Лиги чемпионов против «Йокогамы», и, если португалец продолжит в том же духе, «Аль-Наср» может рассчитывать на нечто большее, чем просто медали чемпионата.

Криштиану Роналду gettyimages.com

«Аль-Хиляль» теряет шанс приблизиться к лидеру

Победа в дерби не только укрепила «Аль-Наср» на третьем месте, но и серьёзно подорвала шансы «Аль-Хиляля» в погоне за «Аль-Иттихадом» — отрыв уже 4 очка, а у лидера ещё и матч в запасе. А вот оманда Пиоли набрала больше всех очков в лиге с начала 2025 года и выглядит всё более уверенно в решающие недели сезона.

И пока все обсуждают Роналду и его рекорды, сам он просто продолжает делать то, что умеет лучше всего — забивать.