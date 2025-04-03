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    Вендел: Призываю всех болельщиков не сомневаться в моей мотивации

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    Хавбек «Зенита» Вендел дал понять, что у него всё в порядке с мотивацией.

    Вендел
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    Вендел

    В 22‑м туре РПЛ «Зенит» дома разгромил казанский «Рубин» со счетом 4:0. Встреча 23‑го тура с «Локомотивом» состоится в Москве 5 апреля.

    «Независимо от результатов предыдущих матчей, игры между "Зенитом" и московскими командами — это принципиальные противостояния. К тому же это другая игра, поэтому уверен, что настрой у соперника окажется совершенно иным. Нам надо быть на 100% готовыми к тому, чтобы дать бой и побороться за победу.

    В футболе бывают взлеты и, к сожалению, падения. Нам в марте не удалось этого избежать. Но мы продолжаем работать и быть сконцентрированными на нашей главной задаче — стать чемпионами.

    Призываю всех болельщиков и любителей футбола не сомневаться в моей мотивации. До последнего матча в футболке "Зенита" я буду отдавать все силы на поле, команде и городу — ровно так же, как делал до этого. Для меня самая главная мотивация сейчас — уйти с высоко поднятой головой, то есть в статусе чемпиона. А тем более в год столетия клуба. Моя главная задаче сейчас — помочь завоевать "Зениту" титул в этом году», — цитирует Вендела «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» идет вторым в таблице РПЛ. В активе команды 46 набранных очков.

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