Консейсау: Итог матча с «Интером» справедлив

Главный тренерподвел итог матча против(1:1) в Кубке Италии.

«Думаю, итог справедлив, теперь же мы ждем ответной игры и шанса выступить в финале в Риме — мы все этого хотим.

Я бы хотел поблагодарить фанатов, великолепно поддерживавших команду. Футболисты поняли, что им нужно делать, и провели сбалансированный матч против сильного соперника. Требовалось умно играть в защите, и мы это сделали, чему я рад.

У нас были шансы, я бы не сказал, что у "Интера" было много возможностей выйти вперед. В первом тайме пара стандартных положений создала проблемы, и мы знали, что соперник в этом хорош. Но в целом игра была достаточно равной, так что результат закономерен.

Я действительно очень доволен нашим подходом к игре и отношением к делу. Второй тайм с "Наполи" тоже удался, и нам надо продолжить эту эволюцию, чтобы достичь цели: выйти в финал Кубка Италии и завоевать трофей.

Когда я только пришел в команду, впереди были две игры с "Ювентусом" и "Интером" в Суперкубке Италии, а потом началась серия, когда мы играли каждые три дня. В последние две недели у меня было больше времени на то, чтобы поработать с командой на тренировках над фундаментальными вещами, позволяющими добиться баланса», — цитирует Консейсау Football Italia.

Второй матч между этими командами в рамках 1/2 финала Кубка Италии состоится 23-го апреля.