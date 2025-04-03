ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ханс-Дитер ФликНемецкое качество. Как Флик спас «Барселону» и сделал ее претендентом на требл
  • 14:08
    • «Крылья Советов» хотят выкупить Зиньковского
    Все новости спорта

    Консейсау: Итог матча с «Интером» справедлив

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Интер Милан
    Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау подвел итог матча против «Интера» (1:1) в Кубке Италии.

    Сержиу Консейсау
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сержиу Консейсау

    «Думаю, итог справедлив, теперь же мы ждем ответной игры и шанса выступить в финале в Риме — мы все этого хотим.

    Я бы хотел поблагодарить фанатов, великолепно поддерживавших команду. Футболисты поняли, что им нужно делать, и провели сбалансированный матч против сильного соперника. Требовалось умно играть в защите, и мы это сделали, чему я рад.

    У нас были шансы, я бы не сказал, что у "Интера" было много возможностей выйти вперед. В первом тайме пара стандартных положений создала проблемы, и мы знали, что соперник в этом хорош. Но в целом игра была достаточно равной, так что результат закономерен.

    Я действительно очень доволен нашим подходом к игре и отношением к делу. Второй тайм с "Наполи" тоже удался, и нам надо продолжить эту эволюцию, чтобы достичь цели: выйти в финал Кубка Италии и завоевать трофей.

    Когда я только пришел в команду, впереди были две игры с "Ювентусом" и "Интером" в Суперкубке Италии, а потом началась серия, когда мы играли каждые три дня. В последние две недели у меня было больше времени на то, чтобы поработать с командой на тренировках над фундаментальными вещами, позволяющими добиться баланса», — цитирует Консейсау Football Italia.

    Второй матч между этими командами в рамках 1/2 финала Кубка Италии состоится 23-го апреля.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» придется непросто в этом матче
  • «Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Авангард» закончит серию на льду действующего чемпиона?
  • «Металлург» Мг — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Минчане дадут бой ЦСКА?
  • «Динамо» Минск — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 4.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.49
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  4.15
  • Прогноз на матч Динамо Минск — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ницца — Нант
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Дженоа — Удинезе
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Вегас — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Блэкберн — Мидлсбро
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры