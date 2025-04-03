Дзюба — про Эмери: Доходило до смешного, он мне рассказывал, что такое «Спартак»

Нападающийвысказался о поведении бывшего главного тренера

«Я же не оспариваю, я говорю, он очень хороший (тренер), не могу сказать суперсильный. Почему? Потому что в ПСЖ он обкакался, в "Арсенале" он обкакался, в больших командах ему тяжело.

Объясню почему. Как тренер он очень сильный, правда. Как человек — у него проблемы немножко, у него есть собственный психиатр. Ну, просто после игры вы проиграли, он три-четыре дня с командой не разговаривает. Это невозможно. В большом футболе это невозможно. Он три-четыре дня с тобой не разговаривает, просто мимо тебя проплывает.

У меня с ним были ещё такие зацепы, он вообще по беспределу, где он до меня докопался, вообще ни с чего. До смешного, что такое "Спартак", он мне рассказывал. Долго это рассказывать, но это реально очень смешно, как это всё было. И он очень сильный тренер, просто там бывало до смешного, он реально немножко такой прям фанатик», — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале Hustle Show.

Напомним, что форвард находился в системе «Спартака» до 2015-го года, а Унаи Эмери возглавлял «красно-белых» с июля по ноябрь 2012-го года.