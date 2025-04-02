Личка: Сомневаюсь, что российские клубы вернутся в еврокубки со следующего сезона

Наставник московского «Динамо»выразил мнение, что возвращение российских клубов в еврокубки в 2025 году маловероятно.

Бан на участие в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА действует с конца февраля 2022 года.

«Каждый тренер и футболист хочет играть в еврокубках, это дает престиж, опыт. Там можно показать себя. Честно скажу, не думаю об этом. Я бы хотел, чтобы мы закончили в топ‑3. Если будет шанс, нужно биться за то, чтобы обогнать соперников и стать чемпионом, как мы делали это в прошлом сезоне.

Российские клубы вернутся в еврокубки со следующего сезона? Честно скажу, сомневаюсь. Думаю, в 2025 году возвращение на международную арену — тяжело, но в 2026 было бы хорошо вернуться туда», — сказал Личка «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» идет четвертым в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 22 матчах, лидирует «Краснодар» (49 очков).