Слот: Нас ждет девять финалов

Главный тренервысказался о текущем положении дел в команде.

«Мы все с нетерпением ждем предстоящих девяти матчей в Премьер-лиге. На мой взгляд, игроки выглядят отдохнувшими.

Но не все было так плохо. Мы играли в финале против "Ньюкасла", очень хорошей команды, и отлично сыграли против "ПСЖ" в Лиге чемпионов. Я считаю, что мы провели лучший матч, но, к сожалению, проиграли по пенальти.

Теперь нас ждет девять финалов. Эти матчи очень важны для нас, начиная с игры с "Эвертоном". Не только из-за того, что это мерсисайдское дерби, но и потому что у нас очень хорошее положение в АПЛ», — цитирует Слота BBC.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ на данный момент.