ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илья Геркус«Грустно, что в "Зените" выходят 10 легионеров». Илья Геркус — о 22-м туре РПЛ, провальной игре «Локо» и непонимании происходящего в ЦСКА
    Все новости спорта

    Слот: Нас ждет девять финалов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль
    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о текущем положении дел в команде.

    Арне Слот
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арне Слот

    «Мы все с нетерпением ждем предстоящих девяти матчей в Премьер-лиге. На мой взгляд, игроки выглядят отдохнувшими.

    Но не все было так плохо. Мы играли в финале против "Ньюкасла", очень хорошей команды, и отлично сыграли против "ПСЖ" в Лиге чемпионов. Я считаю, что мы провели лучший матч, но, к сожалению, проиграли по пенальти.

    Теперь нас ждет девять финалов. Эти матчи очень важны для нас, начиная с игры с "Эвертоном". Не только из-за того, что это мерсисайдское дерби, но и потому что у нас очень хорошее положение в АПЛ», — цитирует Слота BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    Напомним, что «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ на данный момент.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» выиграет и второй матч у «Реал Сосьедада»?
  • «Реал» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сможет ли ЦСКА сравнять счет в серии?
  • ЦСКА — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 4.05
    •
  • Сдержит ли «Фулхэм» «Арсенал»?
  • «Арсенал» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.47
  • Экспресс дня 1 апреля
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.05
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Дюнкерк — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:10
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Атлетико — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Каролина — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры