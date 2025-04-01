«Манчестер Сити» и «Челси» вступили в борьбу за вратаря «Торино»

Сразу два английских топ-клуба намерены усилить позицию голкипераиз итальянского «Торино», сообщает Tuttosport.

Речь идет о «Манчестер Сити» и «Челси», которые готовы провернуть трансфер 28-летнего серба летом, в контракте которого пункт с отступными в размере 20 млн евро.

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола активно ищет замену бразильцу Эдерсону в качестве основного вратаря, а наставника лондонцев Энцо Мареску не устраивает игра Роберта Санчеса и Филипа Йоргенсена.

За «гранатовых» Милинкович-Савич играет с июля 2017 года. В текущем сезон он провел за команду 31 матч, в котором пропустил 34 гола, отыграв 10 встреч на ноль. На Transfermarkt вратарь сейчас оценивается в 12 млн евро.