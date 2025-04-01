В 30-м туре чемпионата Англии состоится лондонское дерби, в которомпримет. Поединок начнется в 21:45 мск.

Для «Арсенала» гонка за титулом наверняка завершена. Теперь «канонирам» важно набрать как можно больше очков, чтобы финишировать вторым. В последнем туре хозяева обыграли «Арсенал» и прервали свою серию из трех матчей без побед.

«Фулхэм» может ворваться в зону еврокубков, если победит. Хотя это будет ненадолго, так как у конкурентов меньше сыгранных матчей. Тем не менее мотивация есть. Несколько дней назад «коттеджеры» потерпели чувствительное поражение в четвертьфинале Кубка Англии от «Кристал Пэлас». Посмотрим, смогут ли они быстро оклематься.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на результативность и голы в матче.

подготовили прогноз на результативность и голы в матче. Букмекеры ожидаемо пророчат «Арсеналу» победу. Коэффициенты составляют 1.51 и 6.80 соответственно.

Искусственный интеллект ставит на «Фулхэм» и его победу 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Фулхэм» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.