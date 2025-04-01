ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илья Геркус«Грустно, что в "Зените" выходят 10 легионеров». Илья Геркус — о 22-м туре РПЛ, провальной игре «Локо» и непонимании происходящего в ЦСКА
    Все новости спорта

    «Арсенал» — «Фулхэм»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол АПЛ Футбол Англии Арсенал Фулхэм Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 30-м туре чемпионата Англии состоится лондонское дерби, в котором «Арсенал» примет «Фулхэм». Поединок начнется в 21:45 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Для «Арсенала» гонка за титулом наверняка завершена. Теперь «канонирам» важно набрать как можно больше очков, чтобы финишировать вторым. В последнем туре хозяева обыграли «Арсенал» и прервали свою серию из трех матчей без побед.

    «Фулхэм» может ворваться в зону еврокубков, если победит. Хотя это будет ненадолго, так как у конкурентов меньше сыгранных матчей. Тем не менее мотивация есть. Несколько дней назад «коттеджеры» потерпели чувствительное поражение в четвертьфинале Кубка Англии от «Кристал Пэлас». Посмотрим, смогут ли они быстро оклематься.

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на результативность и голы в матче.

    • Букмекеры ожидаемо пророчат «Арсеналу» победу. Коэффициенты составляют 1.51 и 6.80 соответственно.

    • Искусственный интеллект ставит на «Фулхэм» и его победу 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Фулхэм» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» выиграет и второй матч у «Реал Сосьедада»?
  • «Реал» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сдержит ли «Фулхэм» «Арсенал»?
  • «Арсенал» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Парижане легко переиграют «Дюнкерк»
  • «Дюнкерк» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.47
  • Экспресс дня 1 апреля
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Дюнкерк — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:10
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Атлетико — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Фенербахче — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры