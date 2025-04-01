Для «Арсенала» гонка за титулом наверняка завершена. Теперь «канонирам» важно набрать как можно больше очков, чтобы финишировать вторым. В последнем туре хозяева обыграли «Арсенал» и прервали свою серию из трех матчей без побед.
«Фулхэм» может ворваться в зону еврокубков, если победит. Хотя это будет ненадолго, так как у конкурентов меньше сыгранных матчей. Тем не менее мотивация есть. Несколько дней назад «коттеджеры» потерпели чувствительное поражение в четвертьфинале Кубка Англии от «Кристал Пэлас». Посмотрим, смогут ли они быстро оклематься.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на результативность и голы в матче.
- Букмекеры ожидаемо пророчат «Арсеналу» победу. Коэффициенты составляют 1.51 и 6.80 соответственно.
- Искусственный интеллект ставит на «Фулхэм» и его победу 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Фулхэм» смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.