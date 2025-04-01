«Арсенал» примет на своем поле «Фулхэм» в матче 30-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 1 апреля и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Фулхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Арсенал» по итогам 29-ти поединков английской Премьер-лиги находится наверху турнирной таблицы, но сохраняет небольшие шансы на чемпионство.

Команда пребывает на второй позиции и на 12 баллов отстает от лидера «Ливерпуля», а также на четыре очка опережает своего ближайшего преследователя — «Ноттингем Форест».

Последние матчи: в своей последней игре в 29-м туре национального первенства клуб на своем поле одержал победу над «Челси» (1:0).

Ранее в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов лондонцы в домашних стенах разошлись мировой с ПСВ (2:2) и оформили выход в следующий раунд турнира.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Калафьори, Томиясу, Хаверц и Габриэл Жезус, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Арсенал» выиграл лишь дважды, но в пяти последних матчах ни разу не проиграл.

Это сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, если учесть фактор своего поля, а также спад в игре соперника в последнее время, у них все же неплохие перспективы на успех.

Кай Хаверц, который травмирован — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с девятью голами.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Фулхэм» по итогам 29-ти туров английской Премьер-лиги находится в верхней половине турнирной таблицы.

Команда набрала 45 очков и пребывает на восьмой позиции, на три балла отставая от зоны Лиги чемпионов (топ-5 в нынешнем сезоне АПЛ), а также по дополнительным показателям опережая девятую «Астон Виллу».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 29-го тура национального первенства «Дачники» на своем поле потерпели поражение от «Кристал Пэлас» (0:3).

Ранее в 28-м туре английского первенства коллектив набрал максимум очков, когда теперь уже в домашних стенах одержал победу над «Тоттенхэмом» с результатом 2:0.

Не сыграют: травмированы — Уилсон, Тете и Нельсон, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Фулхэм» два раза проиграл при одной победе.

Данная форма сулит гостям не лучшие шансы даже на ничью, особенно на чужом поле, однако нестабильные выступления соперника в последнее время все же обещают им неплохие перспективы отобрать у него очки.

Рауль Хименес — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 10-ю голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Арсенал» не выиграл

в трех из четырех последних матчей «Арсенала» забивали обе команды

в шести из девяти последних матчей «Фулхэма» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.43. Ничья — в 4.30, победа «Фулхэма» — в 8.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.

Прогноз: в шести из девяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.

При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Арсенала».

Ставка: обе команды забьют за 2.30