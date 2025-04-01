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    Сдержит ли «Фулхэм» «Арсенал»?

    Арсенал — Фулхэм: прогноз ставок на АПЛ 1 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Фулхэм»
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    Букайо Сака («Арсенал»)
    «Арсенал» примет на своем поле «Фулхэм» в матче 30-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 1 апреля и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Фулхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Апреля 2025 года

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 21:45 Фулхэм

    Фулхэм

  • Лондон
    •

    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Арсенал» по итогам 29-ти поединков английской Премьер-лиги находится наверху турнирной таблицы, но сохраняет небольшие шансы на чемпионство.

    Команда пребывает на второй позиции и на 12 баллов отстает от лидера «Ливерпуля», а также на четыре очка опережает своего ближайшего преследователя — «Ноттингем Форест».

    Арсенал Лондон — Фулхэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в 29-м туре национального первенства клуб на своем поле одержал победу над «Челси» (1:0).

    Ранее в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов лондонцы в домашних стенах разошлись мировой с ПСВ (2:2) и оформили выход в следующий раунд турнира.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Калафьори, Томиясу, Хаверц и Габриэл Жезус, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Арсенал» выиграл лишь дважды, но в пяти последних матчах ни разу не проиграл.

    Это сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, если учесть фактор своего поля, а также спад в игре соперника в последнее время, у них все же неплохие перспективы на успех.

    Кай Хаверц, который травмирован — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с девятью голами.

    «Фулхэм»

    Турнирное положение: «Фулхэм» по итогам 29-ти туров английской Премьер-лиги находится в верхней половине турнирной таблицы.

    Команда набрала 45 очков и пребывает на восьмой позиции, на три балла отставая от зоны Лиги чемпионов (топ-5 в нынешнем сезоне АПЛ), а также по дополнительным показателям опережая девятую «Астон Виллу».

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  • 28/03/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 29-го тура национального первенства «Дачники» на своем поле потерпели поражение от «Кристал Пэлас» (0:3).

    Ранее в 28-м туре английского первенства коллектив набрал максимум очков, когда теперь уже в домашних стенах одержал победу над «Тоттенхэмом» с результатом 2:0.

    Не сыграют: травмированы — Уилсон, Тете и Нельсон, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Фулхэм» два раза проиграл при одной победе.

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    Данная форма сулит гостям не лучшие шансы даже на ничью, особенно на чужом поле, однако нестабильные выступления соперника в последнее время все же обещают им неплохие перспективы отобрать у него очки.

    Рауль Хименес — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 10-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Арсенал» не выиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Арсенала» забивали обе команды

    • в шести из девяти последних матчей «Фулхэма» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.43. Ничья — в 4.30, победа «Фулхэма» — в 8.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.

    Прогноз: в шести из девяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.

    При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Арсенала».

    Ставка: обе команды забьют за 2.30

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    Арсенал — Фулхэм: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 01.04.202521:45. Сдержит ли «Фулхэм» «Арсенал»?
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