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    «Зенит» — «Рубин»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 22-м туре РПЛ «Зенит» примет «Рубин». Встреча команд состоится 30 марта в 19:30 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    После поражения от «Спартака» «Зенит» будет стремиться исправить ситуацию. «Рубин» выиграл две встречи подряд, в том числе обыграв «Спартак». Так что хозяев ждет непростой матч.

    В случае победы «Зенит» выйдет на второе место в таблице, обойдя «Спартак» на 2 пункта. В нынешнем сезоне с «бордовыми» у «мешков» проблем не было. Во всех трех поединках хозяева выиграли.

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru сделали прогноз на результативность матча.

    • Букмекеры ожидаемо считают «Зенит» фаворитом. Коэффициенты составляют 1.25 и 12.0 соответственно.

    • ИИ полагает, что «Зенит» одержит скромную победу с результатом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Зенит» — «Рубин» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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