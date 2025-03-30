После поражения от «Спартака» «Зенит» будет стремиться исправить ситуацию. «Рубин» выиграл две встречи подряд, в том числе обыграв «Спартак». Так что хозяев ждет непростой матч.
В случае победы «Зенит» выйдет на второе место в таблице, обойдя «Спартак» на 2 пункта. В нынешнем сезоне с «бордовыми» у «мешков» проблем не было. Во всех трех поединках хозяева выиграли.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru сделали прогноз на результативность матча.
- Букмекеры ожидаемо считают «Зенит» фаворитом. Коэффициенты составляют 1.25 и 12.0 соответственно.
- ИИ полагает, что «Зенит» одержит скромную победу с результатом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Зенит» — «Рубин» смотрите на LiveCup.Run.
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