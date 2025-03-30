В 22-м туре РПЛпримет. Встреча команд состоится 30 марта в 19:30 мск.

После поражения от «Спартака» «Зенит» будет стремиться исправить ситуацию. «Рубин» выиграл две встречи подряд, в том числе обыграв «Спартак». Так что хозяев ждет непростой матч.

В случае победы «Зенит» выйдет на второе место в таблице, обойдя «Спартак» на 2 пункта. В нынешнем сезоне с «бордовыми» у «мешков» проблем не было. Во всех трех поединках хозяева выиграли.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru сделали прогноз на результативность матча.

сделали прогноз на результативность матча. Букмекеры ожидаемо считают «Зенит» фаворитом. Коэффициенты составляют 1.25 и 12.0 соответственно.

ИИ полагает, что «Зенит» одержит скромную победу с результатом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Зенит» — «Рубин» смотрите на LiveCup.Run.

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