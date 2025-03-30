приметв матче 22-го тура РПЛ. Встреча состоится 30 марта в 14:00 по мск.

После двух побед подряд «быки» имеют 46 очков. С этим результатом он возглавляют таблицу, опережая «Спартак» на 3 пункта.

«Краснодару» важно выиграть в первую очередь для того, чтобы прервать безвыигрышную серию дома, которая длится 3 поединка. В соперниках «Факел», который является одним и двух аутсайдеров, проигравшим в четырех последних турах.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.10. Букмекеры дают 1.50 на «Краснодар» и 7.00 на «Факел».

Ставка искусственного интеллекта — победа «Краснодара» 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Краснодар» — «Факел» смотрите на LiveCup.Run.

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