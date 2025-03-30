Гвардиола: Этот сезон уже ничто не спасет

Главный тренер «Манчестер Сити»считает, что этот сезон уже сейчас можно смело назвать неудачным, несмотря на то, что команда сохраняет шансы выиграть Кубок Англии.

«Конечно, было бы здорово выйти в финал Кубка Англии и выиграть его, а также попасть в Лигу чемпионов. Я почти уверен, что сейчас это будет воспринято как большой успех, но мы проводим плохой сезон, и на это уже ничто не повлияет. Мы были плохи относительно наших стандартов. Такова реальность. Это неудачный сезон», — цитирует Goal слова Гвардиолы.

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В четвертьфинале Кубка Англии «Ман Сити» предстоит встреча против «Борнмута». Она состоится сегодня, 30 марта, в 18:30 (мск). В АПЛ «горожане» идут пятыми с 48 очками после 29 туров.