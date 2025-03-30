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    Гвардиола: Этот сезон уже ничто не спасет

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что этот сезон уже сейчас можно смело назвать неудачным, несмотря на то, что команда сохраняет шансы выиграть Кубок Англии.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Конечно, было бы здорово выйти в финал Кубка Англии и выиграть его, а также попасть в Лигу чемпионов. Я почти уверен, что сейчас это будет воспринято как большой успех, но мы проводим плохой сезон, и на это уже ничто не повлияет. Мы были плохи относительно наших стандартов. Такова реальность. Это неудачный сезон», — цитирует Goal слова Гвардиолы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В четвертьфинале Кубка Англии «Ман Сити» предстоит встреча против «Борнмута». Она состоится сегодня, 30 марта, в 18:30 (мск). В АПЛ «горожане» идут пятыми с 48 очками после 29 туров.

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