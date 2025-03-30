сыграет в Грозном св рамках матча 22-го тура чемпионата России, который состоится 30 марта в 16:30 по мск.

«Ахмат» серьезно настроен покинуть зону стыков. Об этом говорит его беспроигрышная серия. Клуб сыграл вничью с «Динамо» и «Локомотивом», обыграв «Рубин».

«Спартак» преследует другие цели. У него на повестке борьба за титул. Отставание от «Краснодара» всего один пункт, так что надо побеждать. В прошлом туре «красно-белые» обыграли «Зенит». С «Ахматом» придется попотеть. «Спартак» давно не побеждал этого соперника.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.00. Букмекеры: 3.70 на победу «Ахмата», 2.06 на победу «Спартака», 3.40 на ничью.

Искусственный интеллект ставит на минимальную победу «Спартака» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ахмат» — «Спартак» смотрите на LiveCup.Run.

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