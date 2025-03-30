В рамках 22-го тура российской Премьер-лиги «Ахмат» примет «Спартак». Поединок пройдет 30 марта и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Спартак», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ахмат»

Турнирное положение: Грозненская команда занимает 14-е место в таблице РПЛ с 18-ю очками в активе после 21-го тура. «Ахмат» отстает от спасительной 12-й позиции на 2 балла.

Команда не очень здорово выступает на своем поле, набрав 11 очков из 33-х возможных. По этому показателю «Ахмат» занимает 12-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлом поединке РПЛ грозненцы сыграли вничью с «Химками» (1:1), упустив минимальное преимущество на 76-й минуте. До этого «Ахмат» обыграл «Краснодар» в Кубке России со счетом 2:1.

Грозненская команда не проигрывает на протяжении 6-и последних матчей в Кубке страны и РПЛ. За этот отрезок «Ахмат» по 3 раза сыграл вничью и победил.

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

Не сыграет: Антон Швец из-за травмы.

Состояние команды: У «Ахмата» есть все возможности для того, чтобы сохранить прописку в РПЛ в нынешнем сезоне. Сейчас грозненцы находятся в зоне стыков.

У команды есть проблемы с обороной. «Ахмат» пропустил 35 голов за 21 встречу при 20-и возможных.

«Спартак»

Турнирное положение: «Красно-белые» располагаются на 2-й позиции в таблице РПЛ, набрав 43 очка за 21 встречу. «Спартак» отстает от лидерства в чемпионате на 3 балла.

Стоит отметить, что команда далеко не лучшим образом выступает на чужом поле, набрав 14 очков из 27-и возможных в гостях. По этому показателю «Спартак» занимает 8-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлом туре РПЛ «красно-белые» сумели обыграть «Зенит» со счетом 2:1, забив победный гол на 90-й минуте. До этого «Спартак» одолел «Акрон» (3:2) в Кубке России.

В 4-х матчах во всех турнирах после зимней паузы команда проиграла только «Рубину» со счетом 1:2. За этот отрезок «Спартак» также одолел «Оренбург» (2:0).

Не сыграет: Олег Рябчук (перебор желтых карточек).

Состояние команды: «Спартак» продолжает борьбу за лидерство в РПЛ, «красно-белые» отстают от 1-й строчки всего на 3 балла — вся борьба еще впереди, но команде необходимо регулярно побеждать.

«Спартак» также занимает 2-е место в лиге по результативности, команда забила 41 гол за 21 встречу в нынешнем сезоне при 17-и пропущенных.

Прогноз Дмитрия Булыкина

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин, в эксклюзивном интервью для LiveSport.ru , поделился мнением о предстоящем матче РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком».

«Ахмат» не подарок. Думаю, создаст проблемы для красно-белых. Но учитывая, что «Спартак» с игровой точки зрения был на ходу, поставлю на его победу. Цель чемпионства перед глазами. Близка, как никогда. Дмитрий Булыкин

Все прогнозы экспертов на матчи 22-го тура российской Премьер-лиги можно посмотреть по этой ссылке.

Статистика для ставок

«Ахмат» не проигрывает на протяжении 6-и последних матчей во всех турнирах

В последних 6-и встречах во всех турнирах «Спартак» проиграл только 1 раз

В 4-х из 5-и последних очных встречах команды играли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спартака» — 1.90, победа «Ахмата» — 3.95, ничья — за 3.65.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: Во 2-м тайме будет кульминация встречи. Ожидаем результативную игру на этом отрезке.

Ставка: Тотал 1.5 больше во 2-м тайме за 2.00.

Прогноз: «Спартак» способен одержать победу, команда играет уверенно в последне время.

Ставка: Победа «Спартака» за 1.90.