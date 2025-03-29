Если «Сент-Этьен» идет к выходу из Лиги 1, то ПСЖ уверенно несется к чемпионскому титулу. В этом году уже все предрешено, поскольку разница с ближайшим преследователем более 15 очков.
При этом хозяева имеют шансы покинуть зону вылета, но для этого нужно побеждать «парижан», чего не было с 2012 года. Вряд ли Луис Энрике будет спустив рукава готовиться к матчу. Чем быстрее ПСЖ закроет вопрос в чемпионате, тем быстрее высвободятся лишние силы на еврокубки, где начинается решающая стадия.
Прогнозы и ставки
Мнение экспертов:
- LiveSport.Ru подготовили прогноз на результативность этого поединка.
- Букмекеры предсказывают ПСЖ легкую прогулку: 14.0 на «Сент-Этьен», 1.15 на ПСЖ, 8.60 на ничью.
- Искусственный интеллект предсказал результат 2:1 в пользу «парижан».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Сент-Этьен» — ПСЖ смотрите на сайте LiveCup.Run.
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