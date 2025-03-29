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    «Сент-Этьен» — ПСЖ: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 27-м туре французской Лиги 1 «Сент-Этьен» примет у себя лидера чемпионата ПСЖ. Начало игры в 21:00 по мск.

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    Если «Сент-Этьен» идет к выходу из Лиги 1, то ПСЖ уверенно несется к чемпионскому титулу. В этом году уже все предрешено, поскольку разница с ближайшим преследователем более 15 очков.

    При этом хозяева имеют шансы покинуть зону вылета, но для этого нужно побеждать «парижан», чего не было с 2012 года. Вряд ли Луис Энрике будет спустив рукава готовиться к матчу. Чем быстрее ПСЖ закроет вопрос в чемпионате, тем быстрее высвободятся лишние силы на еврокубки, где начинается решающая стадия.

    Прогнозы и ставки

    Мнение экспертов:

    • LiveSport.Ru подготовили прогноз на результативность этого поединка.

    • Букмекеры предсказывают ПСЖ легкую прогулку: 14.0 на «Сент-Этьен», 1.15 на ПСЖ, 8.60 на ничью.

    • Искусственный интеллект предсказал результат 2:1 в пользу «парижан».

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Сент-Этьен» — ПСЖ смотрите на сайте LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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