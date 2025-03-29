В 27-м туре французской Лиги 1примет у себя лидера чемпионата. Начало игры в 21:00 по мск.

Если «Сент-Этьен» идет к выходу из Лиги 1, то ПСЖ уверенно несется к чемпионскому титулу. В этом году уже все предрешено, поскольку разница с ближайшим преследователем более 15 очков.

При этом хозяева имеют шансы покинуть зону вылета, но для этого нужно побеждать «парижан», чего не было с 2012 года. Вряд ли Луис Энрике будет спустив рукава готовиться к матчу. Чем быстрее ПСЖ закроет вопрос в чемпионате, тем быстрее высвободятся лишние силы на еврокубки, где начинается решающая стадия.

Прогнозы и ставки

Мнение экспертов:

LiveSport.Ru подготовили прогноз на результативность этого поединка.

подготовили прогноз на результативность этого поединка. Букмекеры предсказывают ПСЖ легкую прогулку: 14.0 на «Сент-Этьен», 1.15 на ПСЖ, 8.60 на ничью.

Искусственный интеллект предсказал результат 2:1 в пользу «парижан».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Сент-Этьен» — ПСЖ смотрите на сайте LiveCup.Run.

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