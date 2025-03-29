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    Остановит ли «Сент-Этьен» ПСЖ?

    Сент-Этьен — ПСЖ: прогноз и ставка (к. 1.92) на футбол, Лига 1, 29 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Этьен» — ПСЖ
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    Усман Дембеле
    29 марта в 27-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Сент-Этьен» и ПСЖ. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Этьен» — ПСЖ, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 29 Марта 2025 года

    Сент-Этьен

  • Франция. Лига 1
    •  Сент-Этьен 21:00 ПСЖ

    ПСЖ

  • Париж
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    «Сент-Этьен»

    Турнирное положение: «Сент-Этьен» после 25-ти поединков чемпионата Франции находится в нижней части турнирной таблицы на 17-м месте и борется за выживание.

    «Сент-Этьен» пребывает в зоне вылета с 20 очками и на три балла отстает от безопасной 15-й позиции, а также на один пункт от зоны плей-офф за право остаться в элите (16-я строчка).

    Сент-Этьен — ПСЖ: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 25-го тура национального первенства клуб на чужом поле сыграл вничью с конкурентом «Гавром» (1:1).

    Ранее в 24-м туре французского чемпионата коллектив на этот раз в своих стенах остался без очков, когда потерпел поражение от «Ниццы» (1:3).

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Наде, дисквалифицирован — Бернауэр.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Сент-Этьен» четыре раза проиграл при двух ничьих, а в девяти последних матчах не выиграл.

    Это говорит о плохой форме хозяев и соответствующих шансах не то, что на победу, а даже на ничью, пусть даже и на своем поле, но самое главное — соперник на голову превосходит их в классе.

    Люка Стассен — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с восемью голами.

    ПСЖ

    Турнирное положение: ПСЖ после 26-ти туров Лиги 1 привычно находится наверху турнирной таблицы и близок к очередному чемпионству.

    ПСЖ набрал 68 баллов и на 19 очков опережает своего ближайшего преследователя «Марсель», а также на 21 балл — третий в таблице «Монако».

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 26-го тура французского чемпионата клуб в своих стенах одержал победу над все тем же «Марселем» (3:1).

    Перед этим в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов парижане на чужом поле проиграли «Ливерпулю» (0:1), но выиграли в серии пенальти и по сумме двух матчей прошли дальше.

    Не сыграют: травмированы — Ли Кан Ин, дисквалифицирован — Меюлю.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «ПСЖ выиграл, а в 14-ти последних матчах победил 13 раз при одном поражении.

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    Это говорит об отличной форме гостей и соответствующих шансах на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником.

    Усман Дембеле — лучший бомбардир команды и Лиги 1 с 21-м голом.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей "Сент-Этьена" забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в пяти из восьми последних матчей ПСЖ забивали больше 4,5 голов

    • в шести из 10-ти последних матчей ПСЖ забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.15. Ничья — в 8.50, победа "Сент-Этьена" — в 15.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.25 и 4.05.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника. При этом в трех из них забивали больше 2,5 голов.

    Между тем, в трех из пяти последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.92.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 3,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчах ПСЖ.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 2.30.

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    Сент-Этьен — ПСЖ: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 29.03.202521:00. Остановит ли «Сент-Этьен» ПСЖ?
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