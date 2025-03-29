«Эспаньол» — «Атлетико»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 29-го тура испанской Примерысыграли вничью 1:1.

В составе гостей отметился Сесар Аспиликуэта, за хозяев же забил Хавьер Пуадо.

Футбол. Испания. Примера Эспаньол — Атлетико 1:1 Гол: 0:1 Сесар Аспиликуэта (38') Эспаньол: Жоан Гарсия, Омар Эль-Хилали, Мараш Кумбула, Леандро Кабрера, Карлос Ромеро, Поль Лосано (Алехо Велис, 46'), Урко Гонсалес, Алекс Краль, Роберто Фернандес, Хавьер Пуадо, Jofre Carreras Атлетико: Ян Облак, Сесар Аспиликуэта, Клеман Лангле, Робен Ле Норман (Хосе Хименес, 28'), Пабло Барриос, Конор Галлахер, Маркос Льоренте, Антуан Гризманн, Александр Сёрлот, Самуэл Лино (Родриго Де Пауль, 46'), Джулиано Симеоне Предупреждение: Мараш Кумбула (21')

Календарь и таблица испанской Примеры

В активе «Атлетико» стало 57 очков и третье место в турнирной таблице, «Эспаньол» (29) — пятнадцатая.