«Атлетико» проиграл в двух последних турах и вылетел из Лиги чемпионов. Для команды Симеоне это сильный удар и в предстоящем поединке ей нужна только победа, чтобы реабилитироваться за последние неудачи.
При этом «матрасники» не смогли победить «Эспаньол» в последних трех очных встречах. Уже сейчас «Атлетико» отстает от «Барсы» на 7 очков. Победа позволит им значительно сократить отставание.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентами 1.85 и 2.85.
- Букмекеры ставят на «Атлетико»: 5.60 против 1.67 на победу, 3.70 они дают на ничью.
- Искусственный интеллект считает, что матч завершится вничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Эспаньол» — «Атлетико» смотрите на LiveCup.Run.
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