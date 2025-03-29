В 29-м туре испанской Примерысыграет в гостях у. Встреча состоится 29 марта в 18:15 мск.

«Атлетико» проиграл в двух последних турах и вылетел из Лиги чемпионов. Для команды Симеоне это сильный удар и в предстоящем поединке ей нужна только победа, чтобы реабилитироваться за последние неудачи.

При этом «матрасники» не смогли победить «Эспаньол» в последних трех очных встречах. Уже сейчас «Атлетико» отстает от «Барсы» на 7 очков. Победа позволит им значительно сократить отставание.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентами 1.85 и 2.85.

подготовили прогноз с коэффициентами 1.85 и 2.85. Букмекеры ставят на «Атлетико»: 5.60 против 1.67 на победу, 3.70 они дают на ничью.

Искусственный интеллект считает, что матч завершится вничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Эспаньол» — «Атлетико» смотрите на LiveCup.Run.

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