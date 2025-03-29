29 марта в 29-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Эспаньол» и «Атлетико» Мадрид. Начало встречи — 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Эспаньол» — «Атлетико», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Эспаньол»

Турнирное положение: сейчас «Эспаньол» идет на 15-й позиции в таблице Примеры с 28 очками.

Последние матчи: в 28-м туре уступил в гостях «Мальорке» со счетом 1:2. Первый тайм не принес забитых мячей, но сразу после перерыва «Эспаньол» вышел вперед после автогола соперника.

В середине второго тайма «Мальорка» сравняла счет, а уже в компенсированное время на 90+7-й минуте вырвала победу. Счет в общем то закономерен, балеарцы играли намного лучше.

Ранее была ничья с «Жироной» (1:1) и победа в гостях над «Алавесом» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Пабло Роман (з), Техеро (з), Эду Эспозито (п), Грагера (п), под вопросом выход Пашеко (в).

Состояние команды: в пяти последних матчах команда Маноло Гонсалеса выиграла одну встречу и дважды сыграла вничью. В целом, сезон для «Эспаньола» получается сложным и с первых туров команда бьется за сохранение места в Примере. Напомним, в прошлом сезоне было выступление в Сегунде.

«Атлетико»

Турнирное положение: после 28 матчей «Атлетико» располагается на третьем месте в таблице Примеры с 56 очками.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Последние матчи: в прошлом туре «Атлетико» проиграл на своем поле «Барселоне» со счетом 2:4, но был достоин хотя бы одного очка, а то и победы. До 70-й минуты команда Диего Симеоне выигрывала со счетом 2:0 после голов Альвареса и Серлота.

Но потом все-таки сказалась усталость после матча в ЛЧ с «Реалом». «Барселона» смогла забить свой первый мяч на 72-й минуте, почуяла запах крови и смогла поразить ворота Яна Облака еще трижды.

До этого бы ответный матч в ЛЧ против «Реала», поражение в серии пенальти и неудача в Ла Лиге против «Хетафе» (1:2).

Не сыграют: дисквалифицирован — Корреа (н), под сомнением выход Коке (п).

Состояние команды: последние матчи для «Атлетико» сложились крайне неудачно, команда проиграла «Хетафе» и «Барселоне» в чемпионате Испании, а также вылетела из Лиги чемпионов. Две недели паузы на матчи сборных должны положительно сказаться на «матрасниках», многие футболисты разъезжались по национальным командам, получили возможность отдохнуть и перезагрузиться.

Статистика для ставок

В первом круге соперники сыграли вничью со счетом 1:0

В позапрошлом сезоне обе встречи также не выявили победителя (1:1, 3:3)

В сезоне 2021/22 «Атлетико» выиграл дома и на выезде с одинаковым счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Эспаньола» дают 6,50, а на «Атлетико» Мадрид — 1,59, ничью букмекеры оценивают в 4,10.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,71, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,22.

Прогноз: «Атлетико» в последнее время играет в очень результативный и яркий футбол, сейчас в распоряжении Симеоне есть такие забивные футболисты как Серлот, Альварес и Гризманн, которые при поддержке мощной полузащиты в лице Галлахера, Де Поля и Льоренте способны много забивать любому сопернику, поэтому два гола гостей не выглядят сложной задачей.

Основная ставка: индивидуальный тотал «Атлетико» больше 1,5 за 1,85.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант, что гости победят через верх.

Дополнительная ставка: победа «Атлетико» плюс тотал больше 2,5 за 2,85.