Салах близок к продлению контракта с «Ливерпулем»

Форвард «Ливерпуля»близок к подписанию нового контракта с мерсисайдцами. Об этом информирует Masrawy.

Переговоры «Ливерпуля» с агентом Салаха Рами Аббасом продвинулись гораздо дальше, чем когда-либо прежде. Стоит отметить, что возможный трансфер Трента Александер-Арнольда в «Реал» значительно разгрузит зарплатную ведомость красных.

32-летний Салах перешел в «Ливерпуль» 1 июля 2017 года. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне Салах провел 43 матча, у форварда 32 гола и 22 ассиста.

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Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Салаха в 55 млн евро.