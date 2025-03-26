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    «Локомотив» намерен продлить контракт с Сильяновым

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    Агент защитника «Локомотива» Александра Сильянова Владимир Кузьмичев сообщил, что железнодорожники готовят новое соглашение 24-летнему защитнику.

    Александр Сильянов
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    Александр Сильянов

    «Пока разговора о продлении контракта с "Локомотивом" не было. У нас запланирована встреча. Понятно, что по окончании чемпионата остается всего год контракта. Соответственно, это самое время или продлить соглашение, или думать о каком‑то трансфере летом.

    Думаю, эта встреча будет в ближайшее время. Изначально клуб хочет продлить футболиста, вопрос в условиях, которые будут предложены с учетом внутреннего лимита», — сказал Кузьмичев «Матч ТВ».

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    Нынешнее соглашение Сильянова действует до лета 2026 года. За «Локомотив» он выступает с 2019 года, также играл в аренде в «Ростове» в сезоне 2022/2023. На его счету есть 9 матчей за сборную России и один забитый мяч.

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