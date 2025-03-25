В Скопье состоится матч сборных. Команды сыграют в рамках отборочного цикла чемпионата мира. Поединок запланирован на 25 марта 22:45 мск.

В прошлом туре обе команды без особого труда набрали по 3 очка. Македонцы со счетом 3:0 обыграли Лихтенштейн, а валлийцы на своем поле разобрались с казахами (3:1).

И та, и другая идут на серии без поражений. Македония выиграла 6 раз подряд, а у Уэльса 7 беспроигрышных матчей, 4 из которых завершились успехом.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.90. Букмекеры принимают ставки на победу с коэффициентами 3.20 и 2.43. На ничью можно поставить с котировкой 3.10.

По мнению ИИ, македонцы выиграют 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Северная Македония — Уэльс смотрите на LiveCup.Run.

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