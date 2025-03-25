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    Северная Македония — Уэльс: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Македонии Сборная Уэльса
    В Скопье состоится матч сборных Северной Македонии и Уэльса. Команды сыграют в рамках отборочного цикла чемпионата мира. Поединок запланирован на 25 марта 22:45 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В прошлом туре обе команды без особого труда набрали по 3 очка. Македонцы со счетом 3:0 обыграли Лихтенштейн, а валлийцы на своем поле разобрались с казахами (3:1).

    И та, и другая идут на серии без поражений. Македония выиграла 6 раз подряд, а у Уэльса 7 беспроигрышных матчей, 4 из которых завершились успехом.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.

    • Букмекеры принимают ставки на победу с коэффициентами 3.20 и 2.43. На ничью можно поставить с котировкой 3.10.

    • По мнению ИИ, македонцы выиграют 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Северная Македония — Уэльс смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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