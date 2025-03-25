В прошлом туре обе команды без особого труда набрали по 3 очка. Македонцы со счетом 3:0 обыграли Лихтенштейн, а валлийцы на своем поле разобрались с казахами (3:1).
И та, и другая идут на серии без поражений. Македония выиграла 6 раз подряд, а у Уэльса 7 беспроигрышных матчей, 4 из которых завершились успехом.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.
- Букмекеры принимают ставки на победу с коэффициентами 3.20 и 2.43. На ничью можно поставить с котировкой 3.10.
- По мнению ИИ, македонцы выиграют 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Северная Македония — Уэльс смотрите на LiveCup.Run.
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