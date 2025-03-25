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    Северная Македония — Уэльс: прогноз на ЧМ-2026 по футболу 25 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Северная Македония — Уэльс
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    Бреннан Джонсон (Уэльс)
    25 марта в отборе на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Северная Македония и Уэльс. Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Северная Македония — Уэльс, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа J 25 Марта 2025 года

    Северная Македония

  • Скопье
    •  Северная Македония 22:45 Уэльс

    Уэльс

  • Кардифф
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    Северная Македония

    Турнирное положение: после одного матча Северная Македония возглавляет группу J с 3 очками.

    Последние матчи: команда Благоя Милевски легко разобралась с Лихтенштейном в гостях со счетом 3:0. Уже к перерыву Северная Македония вела с разницей в два мяча, голы забивали Трачковски и Муслий. Точку в матче на исходе основного времени поставил Миловски.

    Северная Македония — Уэльс: коэффициенты букмекеров

    Ранее была победа над Фарерами (1:0) и Латвией (1:0) в Лиге наций.

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    • Не сыграют: потерь в составе нет.

    Состояние команды: матч против Лихтенштейна не отнял много сил у Северной Македонии, победа была одержана в эконом-режиме и прошла в виде тренировки с повышенной ответственностью. Игра против Уэльса однозначно будет проходить на иных скоростях.

    Уэльс

    Турнирное положение: Уэльс вместе с Северной Македонией лидирует в группе J отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: на своем поле Уэльс победил Казахстан со счетом 3:1. Первый тайм завершился вничью (1:1). На 9-й минуте полузащитник валлийцев открыл счет в матче, но через 20 минут соперник смог отыграться. После перерыва все встало на места, Уэльс подтвердил свой уровень, забив дважды (Бен Дэвис и Матондо).

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    До этого была победа над Исландией (4:1) и ничья с Турцией (0:0).

    Не сыграют: все сильнейшие готовятся к матчу.

    Состояние команды: в распоряжении известного в прошлом нападающего Крейга Беллами находятся футболисты довольно высокого уровня, большинство из которых выступают в клубах английской Премьер-лиги (Дэвис, Джонсон, Брукс, Джеймс, Уильямс) и находятся там на хорошем счету. Команда довольно сбалансированная, а характера ей было никогда не занимать.

    Статистика для ставок

    • В 2013 году Уэльс и Македония встречались в отборе к ЧМ-2014, и тогда обменялись домашними победами (1:0, 2:1)

    • Северная Македония идет серией из шести побед кряду с общей разницей 12-0

    • Уэльс не проигрывает уже семь матчей, одержав за это время четыре победы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Северной Македонии дают 3,40, а на Уэльс — 2,33, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,69, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,24.

    Прогноз: вряд ли в этом матче стоит ждать обилия голов. Скорее всего, Уэльс будет владеть инициативой, а хозяева закроются и будут ловить соперника на контратаках. Фактически игра будет идти до гола одной из сторон.

    Основная ставка: одна из команд не забьет за 1,90.

    Прогноз: Уэльс является гораздо более мастеровитой командой и должен брать тут три очка. Все звезды в строю и полностью готовы к этой встрече. Северная Македония давно не проигрывала и даже не играла вничью, но все ее соперники были очень слабые. Уэльс точно не чета им, и на голову сильнее каждого.

    Дополнительная ставка: победа Уэльса за 2,35.

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    Северная Македония — Уэльс: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 25.03.202522:45. Не стоит ждать открытого футбола
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