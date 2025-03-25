Чалханоглу: Моя цель — выиграть Лигу чемпионов

Хавбек «Интера» и сборной Турциивысказался о своих целях. Футболист надеется, что миланский клуб сможет выиграть Лигу чемпионов.

«Мы надеемся выиграть все. Несомненно, мы стараемся наилучшим образом представлять "Интер", на нас лежит огромная ответственность. В Италии я уже выиграл все. Моя цель — выиграть Лигу чемпионов.

Учитывая, что два года назад мы проиграли в финале, моя мечта — вернуться туда и выиграть его, а также, возможно, выиграть "Золотой мяч". А затем снова завоевать скудетто — это еще одна важная цель», — цитирует футболиста Sportmediaset.

В нынешнем сезоне турок провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.

В 1/4 финала Лиги чемпионов «Интер» встретится с «Баварией». Первый матч состоится 8 апреля в Мюнхене.