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    Чалханоглу: Моя цель — выиграть Лигу чемпионов

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    Хавбек «Интера» и сборной Турции Хакан Чалханоглу высказался о своих целях. Футболист надеется, что миланский клуб сможет выиграть Лигу чемпионов.

    Хакан Чалханоглу
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    Хакан Чалханоглу

    «Мы надеемся выиграть все. Несомненно, мы стараемся наилучшим образом представлять "Интер", на нас лежит огромная ответственность. В Италии я уже выиграл все. Моя цель — выиграть Лигу чемпионов.

    Учитывая, что два года назад мы проиграли в финале, моя мечта — вернуться туда и выиграть его, а также, возможно, выиграть "Золотой мяч". А затем снова завоевать скудетто — это еще одна важная цель», — цитирует футболиста Sportmediaset.

    В нынешнем сезоне турок провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.

    В 1/4 финала Лиги чемпионов «Интер» встретится с «Баварией». Первый матч состоится 8 апреля в Мюнхене.

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