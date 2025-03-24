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    «Урал» и «Арсенал» сыграли безголевую ничью в Первой лиге

    «Урал» — «Арсенал»: счет матча 0:0, обзор голов

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    Тульский «Арсенал» и «Урал» из Екатеринбурга не смогли поразить ворота друг друга в матче российской Премьер-лиги по футболу — 0:0.

    Александр Селихов — вратарь «Урала»
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    Александр Селихов — вратарь «Урала»

    Игра получилась абсолютно равной и не самой событийной, команды почти не имели опасных моментов.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Футбол. Россия. Первая лига
    Урал — Арсенал Тула 0:0
    Урал: Александр Селихов, Алексей Мамин, Мингиян Бевеев, Силвие Бегич, Владислав Малькевич, Егор Мосин (Илья Ишков, 46'), Даниэль Мишкич (Тимур Аюпов, 65'), Андрей Егорычев (Евгений Марков, 46'), Фаниль Сунгатулин, Даниил Кузнецов (Юрий Железнов, 73'), Sekulic M. (Максим Воронов, 84') Арсенал Тула: Михаил Цулая, Эрвинг Ботака-Иобома (Захар Волков, 46'), Кирилл Большаков, Артём Попов, Тигран Аванесян, Владислав Левин, Никита Раздорских (Sergeev D., 88'), Данил Липовой (Сергей Ткачёв, 46'), Ишхан Гелоян (Bogdanets K., 76'), Амур Калмыков (Djuranovic U., 78'), Penchikov D.

    «Урал» остался на пятом месте в таблице Первой лиги с 42 очками. «Арсенал» (33) — восьмой.

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