«Урал» — «Арсенал»: счет матча 0:0, обзор голов

Тульскийиз Екатеринбурга не смогли поразить ворота друг друга в матче российской Премьер-лиги по футболу — 0:0.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Александр Селихов — вратарь «Урала» Фото: fc-ural.ru

Игра получилась абсолютно равной и не самой событийной, команды почти не имели опасных моментов.

Календарь и таблица ФНЛ

Футбол. Россия. Первая лига Урал — Арсенал Тула 0:0 Урал: Александр Селихов, Алексей Мамин, Мингиян Бевеев, Силвие Бегич, Владислав Малькевич, Егор Мосин (Илья Ишков, 46'), Даниэль Мишкич (Тимур Аюпов, 65'), Андрей Егорычев (Евгений Марков, 46'), Фаниль Сунгатулин, Даниил Кузнецов (Юрий Железнов, 73'), Sekulic M. (Максим Воронов, 84') Арсенал Тула: Михаил Цулая, Эрвинг Ботака-Иобома (Захар Волков, 46'), Кирилл Большаков, Артём Попов, Тигран Аванесян, Владислав Левин, Никита Раздорских (Sergeev D., 88'), Данил Липовой (Сергей Ткачёв, 46'), Ишхан Гелоян (Bogdanets K., 76'), Амур Калмыков (Djuranovic U., 78'), Penchikov D.

«Урал» остался на пятом месте в таблице Первой лиги с 42 очками. «Арсенал» (33) — восьмой.