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    Финляндия сыграла вничью с Литвой в квалификации ЧМ-2026

    Литва — Финляндия: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Литвы Сборная Финляндии
    Литва и Финляндия (2:2) поделили очки в матче 2-го тура группы G в квалификации чемпионата мира 2026-го года.

    Сборная Финляндии
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    Сборная Финляндии

    В составе финской сборной голы записали на свой счет Каан Кайринен на 4-й минуте и Йоэль Похьянпало на 17-й минуте с пенальти.

    У Литвы отличились Армандас Кучис на 39-й минуте и Гвидас Гинейтис на 69-й минуте.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа G
    Литва — Финляндия 2:2
    Голы: 0:1 Каан Кайринен (4'), 0:2 Йоэль Похьянпало (пенальти) (17'), 1:2 Армандас Кучис (39'), 2:2 Гвидас Гинейтис (69') Литва: Эдвинас Гертмонас, Эдвинас Гирдвайнис, Пиюс Ширвис, Эдгарас Уткус (Матиюс Ремейкис, 77'), Гвидас Гинейтис, Юстас Ласицкас, Артур Должников (Паулюс Голубицкас, 46'), Армандас Кучис (Manfredas Ruzgis, 58'), Kipras Kazukolovas, Giedrius Matulevicius (Фёдор Черных, 65'), Titas Milasius Финляндия: Лукаш Градецки, Йере Уронен, Роберт Иванов, Николай Алхо, Даниэль Хоканс, Каан Кайринен, Робин Лод (Ансси Сухонен, 61'), Глен Камара (Матти Пельтола, 77'), Оливер Антман, Йоэль Похьянпало (Беньямин Кялльман, 61'), Miro Tehno (Leo Vaisanen, 46') Предупреждения: Эдвинас Гирдвайнис (16'), Miro Tehno (42'), Роберт Иванов (45'), Гвидас Гинейтис (70'), Titas Milasius (77')

    После этого матча Финляндия занимает 1-е место в своей группе с 4 очками в активе. Литва — на 3-й строчке (1 балл).

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