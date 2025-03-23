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    Словения обыграла Словакию в ответном стыковом матче Лиги наций

    Словения — Слования: счет матча 1:0 ДВ, обзор гола

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    Словения вырвала победу у Словакии (1:0 ДВ) в ответном стыковом матче за право выступать в Лиге В Лиги наций.

    Ян Облак — голкипер сборной Словении
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    Ян Облак — голкипер сборной Словении

    Единственный гол в этом матче забил полузащитник словенской сборной Адам Черин на 95-й минуте дополнительного времени.

    Футбол. Лига наций УЕФА. Стыковые матчи В/С
    Словения — Словакия 1:0
    Гол: 1:0 Адам Черин (95') Словения: Ян Облак, Жан Карничник, Ванья Дркушич, Эрик Янжа, Петар Стоянович, Яка Бийол, Санди Ловрич (Деян Петрович, 67'), Адам Черин, Тими Элшник (Блаж Крамер, 90'), Беньямин Шешко, Жан Випотник (, 84') Словакия: Мартин Дубравка, Давид Ганцко, Милан Шкриньяр, Норберт Дьёмбер, Томаш Суслов, Ондрей Дуда (Ласло Бенеш, 99'), Станислав Лоботка, Матуш Беро (Любомир Тупта, 106'), Иван Шранц (Лукаш Гараслин, 75'), Роберт Боженик (Самуэл Мраз, 75'), Ivan Mesik (David Duris, 118') Предупреждения: Адам Черин (63'), Ондрей Дуда (67'), Ванья Дркушич (88'), Francesco Calzona (90'), Эрик Янжа (100'), Томаш Суслов (100'), Деян Петрович (101'), Станислав Лоботка (112'), Блаж Крамер (119')

    По итогам противостояния (0:0 и 1:0) Словения пробилась в Лигу В Лиги наций. Словакия будет выступать в Лиге С.

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