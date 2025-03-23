В прошлой встрече датчане одержали минимальную победу 1:0 благодаря точному удару Расмуса Хойлунда. В Португалии «Алую гвардию» ждет серьезное испытание, поскольку команда Роналду выиграла все 3 домашних матча в турнире.
У датчан ни одной победы в трех выездах Лиги наций и всего два забитых мяча за этот отрезок. Победа над Португалией стала первой для датской сборной за последние 5 игр.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.
- Букмекеры считают, что Португалия отыграется: 1.56 на хозяев, 6.00 на гостей. За 1.75 и 2.08 соответственно можно поставить на проход команд в полуфинал.
- ИИ пророчит командам ничью с результатом 1:1.
Трансляция матча
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