проведут ответный матч в четвертьфинале Лиги наций УЕФА. Команды встретятся 23 марта в Лиссабоне на «Жозе Альваладе».

В прошлой встрече датчане одержали минимальную победу 1:0 благодаря точному удару Расмуса Хойлунда. В Португалии «Алую гвардию» ждет серьезное испытание, поскольку команда Роналду выиграла все 3 домашних матча в турнире.

У датчан ни одной победы в трех выездах Лиги наций и всего два забитых мяча за этот отрезок. Победа над Португалией стала первой для датской сборной за последние 5 игр.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.95. Букмекеры считают, что Португалия отыграется: 1.56 на хозяев, 6.00 на гостей. За 1.75 и 2.08 соответственно можно поставить на проход команд в полуфинал.

ИИ пророчит командам ничью с результатом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Португалия — Дания смотрите на LiveCup.Run.

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