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    Португалия — Дания: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Португалия и Дания проведут ответный матч в четвертьфинале Лиги наций УЕФА. Команды встретятся 23 марта в Лиссабоне на «Жозе Альваладе».

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    В прошлой встрече датчане одержали минимальную победу 1:0 благодаря точному удару Расмуса Хойлунда. В Португалии «Алую гвардию» ждет серьезное испытание, поскольку команда Роналду выиграла все 3 домашних матча в турнире.

    У датчан ни одной победы в трех выездах Лиги наций и всего два забитых мяча за этот отрезок. Победа над Португалией стала первой для датской сборной за последние 5 игр.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.

    • Букмекеры считают, что Португалия отыграется: 1.56 на хозяев, 6.00 на гостей. За 1.75 и 2.08 соответственно можно поставить на проход команд в полуфинал.

    • ИИ пророчит командам ничью с результатом 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Португалия — Дания смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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