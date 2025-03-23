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    Сможет ли Португалия взять реванш у Дании?

    Португалия — Дания: Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Лига наций, 23 марта 2025 года

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    Бернарду Силва
    23 марта в ответном матче 1/4 финала плей-офф дивизиона A Лиги наций по футболу сыграют Португалия и Дания. Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Португалия — Дания, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A. 1/4 финала 23 Марта 2025 года

    Португалия

  • Лиссабон
    •  Португалия 22:45 Дания

    Дания

  • Копенгаген
    •

    Португалия

    Турнирное положение: португальская национальная команда на групповом этапе выступила очень успешно.

    «Селесао» смогли набрать 8 зачетных баллов и финишировали на первой строчке в турнирной таблице.

    Португалия — Дания: коэффициенты букмекеров

    Главная команда Португалии смогла 13 раз поразить ворота соперника и 5 раз пропустила в свои.

    Последние матчи: в первой игре португальцы проиграли Дании со счетом 0:1.

    До этого в ноябре «команда избранных» сыграла вничью с Хорватией (1:1) и разгромила Польшу (5:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Перед этим же Португалия поделила очки с Шотландией (0:0) и выиграла у Польши (3:1).

    Не сыграют: все футболисты сборной Португалии, которые прибыли в расположение команды, готовы к игре.

    Состояние команды: подопечные Роберто Мартинеса поставили себя в незавидное положение. Теперь Криштиану Роналду и компании нужно бежать вперед, атаковать и забивать даже не один мяч.

    Что касается предстоящей квалификации на ЧМ-2026, то сборная Португалии точно будет одним из фаворитов своей группы.

    Дания

    Турнирное положение: датская «националка» не очень удачно выступила на групповом этапе, но тем не менее смогла пройти в четвертьфинал.

    «Датский динамит» набрал 8 очков и стал вторым в турнирной таблице.

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    • Датчане смогли всего семь раз поразить ворота соперника и пять раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в первой игре с Португалией «алая гвардия» победила со счетом 1:0.

    До этого в ноябре Дания сыграла вничью с Сербией (0:0) и уступила Испании (1:2).

    Перед этим «11 друзей Ольсена» поделили очки со Швейцарией (2:2) и проиграл Испании (0:1).

    Не сыграют: все футболисты сборной Дании, которые были вызваны, готовы к матчу.

    Состояние команды: у подопечных Брайана Римера появился отличный шанс пройти Португалии и выйти в полуфинал Лиги наций.

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    В последнее время у Дании собралась отличная команда, с которой никому не бывает просто. Это достаточно крепкий коллектив, который точно может замахнуться на высокие результаты.

    Статистика для ставок

    • сборная Дании выиграла только 1 из последних 5 матчей

    • сборная Португалии проиграла только 1 из последних 7 матчей

    • в первой игре Дания переиграла Португалию со счетом 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Португалия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.05, а победа Дании — в 5.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: игра будет упорной и вряд ли команды будут сразу открываться. Дания будет играть от обороны, поэтому вряд ли мы увидим много голов.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.95.

    Прогноз: думается, что Португалия все же сильнее своего соперника и должна одержать победу в этой игре, но пройдет ли дальше, вопрос.

    Ставка: победа Португалии с форой-1 за 2.00.

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    Португалия — Дания: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 23.03.202522:45. Сможет ли Португалия взять реванш у Дании?
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