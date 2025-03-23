Де ла Фуэнте: Мы постараемся свести к минимуму тот потенциал, который есть у Нидерландов

Главный тренер сборной Испаниидал комментарий по поводу предстоящего ответного матча 1/4 финала Лиги наций против Нидерландов.

«Игроки всегда выкладываются по полной, и тренировать их очень приятно. Мы постараемся свести к минимуму тот потенциал, который есть у Нидерландов, это отличная команда с футболистами, которые находятся в отличной форме. По статистике мы были лучше в первом матче.

Мы также способны усложнить им жизнь своей игрой. Мы постараемся быть более эффективными в оборонительной фазе и продолжим демонстрировать такой же настрой и эффективность в атакующей фазе», — цитирует де ла Фуэнте пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации.

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Игра состоится в воскресенье, 23 марта, в Валенсии. В первом поединке соперники сыграли вничью 2:2.