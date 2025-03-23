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    Де ла Фуэнте: Мы постараемся свести к минимуму тот потенциал, который есть у Нидерландов

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    Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте дал комментарий по поводу предстоящего ответного матча 1/4 финала Лиги наций против Нидерландов.

    Луис де ла Фуэнте
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    Луис де ла Фуэнте

    «Игроки всегда выкладываются по полной, и тренировать их очень приятно. Мы постараемся свести к минимуму тот потенциал, который есть у Нидерландов, это отличная команда с футболистами, которые находятся в отличной форме. По статистике мы были лучше в первом матче.

    Мы также способны усложнить им жизнь своей игрой. Мы постараемся быть более эффективными в оборонительной фазе и продолжим демонстрировать такой же настрой и эффективность в атакующей фазе», — цитирует де ла Фуэнте пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Игра состоится в воскресенье, 23 марта, в Валенсии. В первом поединке соперники сыграли вничью 2:2.

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