Куман прокомментировал предстоящую игру с Испанией

Рональд Куман Фото: globallookpress.com
«Ожидаю еще один матч с высокой интенсивностью. Обе команды могут извлечь уроки из прошлого четверга, и есть вещи, которые можно улучшить. Счет был 2:2, но было много моментов, когда Испания находилась под давлением.
Мы все еще можем добиться большего, но я остался доволен четвергом. Я думаю, что это было наше лучшее выступление с момента моего второго срока в качестве тренера сборной», — цитирует Кумана официальный сайт УЕФА со ссылкой на Ziggo.
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Первая игра завершилась вничью со счетом 2:2. Голы за голландцев забивали Коди Гакпо и Тиджани Рейндерс. В составе Испании отличились Нико Уильямс и Микель Мерино
Ответная встреча пройдет сегодня, 23 марта, в Валенсии в 22:45 (мск).