ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман ДембелеОт нарушителя дисциплины до претендента на ЗМ. Дембеле превратился в главную звезду «ПСЖ»
    Все новости спорта

    Куман прокомментировал предстоящую игру с Испанией

    Футбол Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций Лига наций Сборная Нидерландов Сборная Испании Футбол Испании
    Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман рассказал, чего он ждет от ответной игры четвертьфинала Лиги наций против Испании.

    Рональд Куман
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рональд Куман

    «Ожидаю еще один матч с высокой интенсивностью. Обе команды могут извлечь уроки из прошлого четверга, и есть вещи, которые можно улучшить. Счет был 2:2, но было много моментов, когда Испания находилась под давлением.

    Мы все еще можем добиться большего, но я остался доволен четвергом. Я думаю, что это было наше лучшее выступление с момента моего второго срока в качестве тренера сборной», — цитирует Кумана официальный сайт УЕФА со ссылкой на Ziggo.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Первая игра завершилась вничью со счетом 2:2. Голы за голландцев забивали Коди Гакпо и Тиджани Рейндерс. В составе Испании отличились Нико Уильямс и Микель Мерино

    Ответная встреча пройдет сегодня, 23 марта, в Валенсии в 22:45 (мск).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испания подтвердит статус фаворита
  • Испания — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Италия так просто не отдаст игру
  • Германия — Италия. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Ждем результативный футбол
  • Франция — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.44
  • Экспресс дня 23 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Испания — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Германия — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Франция — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Сербия — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Бельгия — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Португалия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Литва — Финляндия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦАР — Мали
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры