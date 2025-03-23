Куман прокомментировал предстоящую игру с Испанией

Главный тренер сборной Нидерландоврассказал, чего он ждет от ответной игры четвертьфинала Лиги наций против Испании.

«Ожидаю еще один матч с высокой интенсивностью. Обе команды могут извлечь уроки из прошлого четверга, и есть вещи, которые можно улучшить. Счет был 2:2, но было много моментов, когда Испания находилась под давлением.

Мы все еще можем добиться большего, но я остался доволен четвергом. Я думаю, что это было наше лучшее выступление с момента моего второго срока в качестве тренера сборной», — цитирует Кумана официальный сайт УЕФА со ссылкой на Ziggo.

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Первая игра завершилась вничью со счетом 2:2. Голы за голландцев забивали Коди Гакпо и Тиджани Рейндерс. В составе Испании отличились Нико Уильямс и Микель Мерино

Ответная встреча пройдет сегодня, 23 марта, в Валенсии в 22:45 (мск).