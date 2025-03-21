Уругвай и Аргентина входят в первую тройку турнирной таблицы. Хозяева с 20 баллами на 3-м месте, а гости лидируют, имея 25 очков.
В прошлом туре уругвайцы добились ничьи с Бразилией (1:1). Аргентина на своем поле обыграла Перу и смогла реабилитироваться после поражения от Парагвая.
Отметим, что Аргентина не смогла выиграть в трех выездных матчах турнира. Кроме того, она проиграла в последнем очном матче с Уругваем.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.72.
- Букмекеры считают Уругвай фаворитом за 2.60, а на Аргентину можно поставить за 3.25.
- ИИ пророчит Аргентине победу с минимальным счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Уругвай — Аргентина смотрите на сайте LiveCup.Run.
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