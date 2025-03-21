22 марта в Монтевидео состоится встреча сборных. Матч будет проходить в рамках отборочного цикла чемпионата мира. Начало в 02:45 мск.

Уругвай и Аргентина входят в первую тройку турнирной таблицы. Хозяева с 20 баллами на 3-м месте, а гости лидируют, имея 25 очков.

В прошлом туре уругвайцы добились ничьи с Бразилией (1:1). Аргентина на своем поле обыграла Перу и смогла реабилитироваться после поражения от Парагвая.

Отметим, что Аргентина не смогла выиграть в трех выездных матчах турнира. Кроме того, она проиграла в последнем очном матче с Уругваем.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.72.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.72. Букмекеры считают Уругвай фаворитом за 2.60, а на Аргентину можно поставить за 3.25.

ИИ пророчит Аргентине победу с минимальным счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Уругвай — Аргентина смотрите на сайте LiveCup.Run.

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