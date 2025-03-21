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    Уругвай — Аргентина: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Уругвая Сборная Аргентины
    22 марта в Монтевидео состоится встреча сборных Уругвая и Аргентины. Матч будет проходить в рамках отборочного цикла чемпионата мира. Начало в 02:45 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Уругвай и Аргентина входят в первую тройку турнирной таблицы. Хозяева с 20 баллами на 3-м месте, а гости лидируют, имея 25 очков.

    В прошлом туре уругвайцы добились ничьи с Бразилией (1:1). Аргентина на своем поле обыграла Перу и смогла реабилитироваться после поражения от Парагвая.

    Отметим, что Аргентина не смогла выиграть в трех выездных матчах турнира. Кроме того, она проиграла в последнем очном матче с Уругваем.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.72.

    • Букмекеры считают Уругвай фаворитом за 2.60, а на Аргентину можно поставить за 3.25.

    • ИИ пророчит Аргентине победу с минимальным счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Уругвай — Аргентина смотрите на сайте LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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