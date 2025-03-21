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    Португалия Роналду проиграла Дании в Лиге наций

    Дания — Португалия: счет матча 1:0, обзор гола

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    Дания одолела Португалию (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги наций.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Единственный гол в этом матче датчане забили на 78-й минуте, отличился Расмус Хейлунн.

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A. 1/4 финала
    Дания — Португалия 1:0
    Гол: 1:0 Расмус Хёйлунн (78') Дания: Каспер Шмейхель, Расмус Кристенсен, Йоаким Андерсен, Янник Вестергор, Йоаким Мехле, Мортен Юльманн, Кристиан Нергор, Густав Исаксен (Патрик Доргу, 87'), Кристиан Эриксен (Йонас Винд, 86'), Йеспер Линдстрём (Андреас Сков Ольсен, 69'), Мика Биерет (Расмус Хёйлунн, 69') Португалия: Диогу Кошта, Нуну Мендеш, Рубен Диаш, Диогу Далот (Нелсон Семеду, 66'), Бруну Фернандеш, Жоау Невеш (Бернарду Силва, 86'), Витор Феррейра, Ренато Вейга (Гонсалу Инасиу, 76'), Криштиану Роналду, Рафаэл Леау (Рубен Невеш, 76'), Педру Нету Предупреждения: Диогу Далот (57'), Витор Феррейра (59')

    Ответная игра состоится 23-го марта в Португалии.

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