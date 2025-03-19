Мостовой: Я готов возглавить «Крылья» в случае ухода Осинькина

Александр Мостовой Фото: globallookpress.com
«Уберут и уберут. Придет другой, какая разница? Кстати, я с лицензией, если что, приглашайте.
Готов ли возглавить "Крылья Советов" в случае ухода Игоря Осинькина? Да, конечно, а что здесь такого? По крайней мере футбольный человек хоть приедет», — сказал Мостовой «СЭ».
Недавно в СМИ появилась информация, что самарский клуб ведет переговоры с Осинькиным о расторжении контракта. Мостовой имеет тренерскую лицензию категории А, но с ней он не может возглавить клуб РПЛ.