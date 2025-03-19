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    Мостовой: Я готов возглавить «Крылья» в случае ухода Осинькина

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    Знаменитый в прошлом футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой готов стать главным тренером самарских «Крыльев Советов» в случае увольнения Игоря Осинькина.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Уберут и уберут. Придет другой, какая разница? Кстати, я с лицензией, если что, приглашайте.

    Готов ли возглавить "Крылья Советов" в случае ухода Игоря Осинькина? Да, конечно, а что здесь такого? По крайней мере футбольный человек хоть приедет», — сказал Мостовой «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Недавно в СМИ появилась информация, что самарский клуб ведет переговоры с Осинькиным о расторжении контракта. Мостовой имеет тренерскую лицензию категории А, но с ней он не может возглавить клуб РПЛ.

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