Аршавин: Шансы «Атлетико» на чемпионский титул призрачны

Бывший футболист сборной Россиивысказался о борьбе за чемпионство в этом сезоне испанской Примеры.

«Думаю, победитель чемпионата Испании определится в борьбе "Барселоны" и "Реала". У них, вероятно, будет минимальное число осечек в оставшихся матчах, так что вряд ли "Атлетико" сможет отыграть отставание. Шансы "Атлетико" на чемпионский титул призрачны.

"Реал" сейчас чувствует себя не слишком уверенно, но в нужный момент эта команда всегда собирается. Не знаю, как это работает, но кто‑то из их звезд обязательно выстреливает, когда необходимо. Большое значение будет иметь "Эль класико", которое пройдет в Каталонии. На этот матч "Реал" сделает ставку», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Календарь и таблица испанской Примеры

В настоящий момент у «Реала» и «Барселоны» одинаковое количество очков, однако у каталонцев есть игра в запасе.