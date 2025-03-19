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    Аршавин: Шансы «Атлетико» на чемпионский титул призрачны

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    Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о борьбе за чемпионство в этом сезоне испанской Примеры.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Думаю, победитель чемпионата Испании определится в борьбе "Барселоны" и "Реала". У них, вероятно, будет минимальное число осечек в оставшихся матчах, так что вряд ли "Атлетико" сможет отыграть отставание. Шансы "Атлетико" на чемпионский титул призрачны.

    "Реал" сейчас чувствует себя не слишком уверенно, но в нужный момент эта команда всегда собирается. Не знаю, как это работает, но кто‑то из их звезд обязательно выстреливает, когда необходимо. Большое значение будет иметь "Эль класико", которое пройдет в Каталонии. На этот матч "Реал" сделает ставку», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В настоящий момент у «Реала» и «Барселоны» одинаковое количество очков, однако у каталонцев есть игра в запасе.

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