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    Почеттино: Хотел бы однажды вернуться в «Тоттенхэм»

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    Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино изъявил желание вернуться в английский «Тоттенхэм».

    Маурисио Почеттино — главный тренер сборной США
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    Маурисио Почеттино — главный тренер сборной США

    «С момента, как я покинул клуб, всегда вспоминаю одно интервью, в котором сказал, что хотел бы однажды вернуться в "Тоттенхэм", и это, конечно, так. Сейчас я в США, я не собираюсь нет, не собираюсь опровергать то, что я сказал тогда.

    Спустя шесть лет или пять лет я всё ещё чувствую это в своём сердце… так что да, я хотел бы однажды вернуться», — приводит слова Почеттино Sky Sports.

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