Почеттино: Хотел бы однажды вернуться в «Тоттенхэм»

Главный тренер сборной СШАизъявил желание вернуться в английский

«С момента, как я покинул клуб, всегда вспоминаю одно интервью, в котором сказал, что хотел бы однажды вернуться в "Тоттенхэм", и это, конечно, так. Сейчас я в США, я не собираюсь нет, не собираюсь опровергать то, что я сказал тогда.

Спустя шесть лет или пять лет я всё ещё чувствую это в своём сердце… так что да, я хотел бы однажды вернуться», — приводит слова Почеттино Sky Sports.

Напомним, что аргентинец возглавлял «Тоттенхэм» в период с 2014 по 2019 год. Под его руководством «шпоры» стабильно выходили в Лигу чемпионов.