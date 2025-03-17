Артета высказался об игре Мерино в качестве форварда

Наставник «Арсенала»оценил выступление хавбекав качестве форварда в матче 29-го тура АПЛ с «Челси» (1:0). Испанец стал автором решающего гола.

«Мы понимаем это, это была чрезвычайная ситуация, в которой мы находимся в данный момент, но то, как он подходит к этому, невероятно. Он хочет понять всё, он хочет учиться этому, он очень критичен к себе всё время, и в конце концов реальность такова, что он выигрывает футбольные матчи для нас, что невероятно. Он никогда в жизни не играл на этой позиции.

Это большой матч, и в конце концов вы выигрываете игру благодаря этому голу. У него был ещё один большой шанс, который едва не привёл к голу, так что я очень доволен его вкладом», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Календарь и таблица АПЛ

У «Арсенала» теперь стало 58 зачетных баллов и второе место в турнирной таблице. У «Челси» осталось 49 очков и четвертое место.