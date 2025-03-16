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    Деклан Райс«Арсенал» — «Челси». Онлайн
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    «Наполи» не смог обыграть «Венецию»

    «Венеция» — «Наполи»: счет матча 0:0, обзор

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Наполи Венеция
    В матче 29-го тура чемпионата Италии «Венеция» и «Наполи» сыграли вничью.

    Ромелу Лукаку («Наполи»)
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    Ромелу Лукаку («Наполи»)

    Мяч так и не побывал в воротах ни одной из команд — 0:0.

    Футбол. Италия. Серия А
    Венеция — Наполи 0:0
    Венеция: Йонуц Раду, Жоэль Шингтьенн, Джей Идзес, Фали Канде, Альфред Дункан (Исса Думбия, 70'), Ханс Николусси Кавилья, Кике Перес (Джанлука Бузио, 87'), Алессио Дзербин, Микаэль Эллертссон (Ридгесиано Хапс, 87'), Карел Поезны (Кристиан Гиткьяер, 70'), Мирко Марич (Гаэтано Ористанио, 38') Наполи: Алекс Мерет, Леонардо Спинаццола (Матиас Оливера, 76'), Алессандро Буонджорно, Амир Ррахмани (Жуан Жесус, 77'), Джованни Ди Лоренцо, Скотт МакТоминай, Станислав Лоботка, Билли Гилмор (Андре Франк Замбо Ангисса, 77'), Джакомо Распадори (Ноа Окафор, 76'), Ромелу Лукаку (Джованни Симеоне, 87'), Маттео Политано Предупреждения: Фали Канде (43'), Ханс Николусси Кавилья (47'), Матиас Оливера (88')

    Календарь и таблица Серии А

    У «Наполи» теперь 61 очко и второе место. У «Венеции» 20 баллов и предпоследняя, 19-я строчка.

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