В 29-м туре чемпионата Италиина стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» сыграют очный поединок. Начало игры в 14:30 мск.

«Венеция» вряд ли способна сейчас тягаться с серьезными соперниками. Хотя сейчас команда борется за выживание, что подтолкнуло ее на две нулевые ничьи с «Аталантой» и «Лацио».

«Наполи» тоже не в лучшей форме. У него одна победа в пяти последних турах. Однако клуб ведет борьбу за чемпионство с «Интером» и «Аталантой», которые в этом туре будут играть друг против друга. Таким образом, победа может дать неаполитанцам шанс возглавить таблицу.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на поединок:

На сайте LiveSport.Ru есть прогноз с двумя ставками за 2.10 и 2.07.

есть прогноз с двумя ставками за 2.10 и 2.07. Букмекеры: за 7.00 можно поставить на «Венецию» и за 1.50 на «Наполи».

«Венеция» и «Наполи», по мнению ИИ, сыграют нулевую ничью.

«Наполи» выиграл всухую последние 3 матча против «Венеции».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Венеция» — «Наполи» смотрите на LiveCup.Run.

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