«Венеция» вряд ли способна сейчас тягаться с серьезными соперниками. Хотя сейчас команда борется за выживание, что подтолкнуло ее на две нулевые ничьи с «Аталантой» и «Лацио».
«Наполи» тоже не в лучшей форме. У него одна победа в пяти последних турах. Однако клуб ведет борьбу за чемпионство с «Интером» и «Аталантой», которые в этом туре будут играть друг против друга. Таким образом, победа может дать неаполитанцам шанс возглавить таблицу.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на поединок:
- На сайте LiveSport.Ru есть прогноз с двумя ставками за 2.10 и 2.07.
- Букмекеры: за 7.00 можно поставить на «Венецию» и за 1.50 на «Наполи».
- «Венеция» и «Наполи», по мнению ИИ, сыграют нулевую ничью.
- «Наполи» выиграл всухую последние 3 матча против «Венеции».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Венеция» — «Наполи» смотрите на LiveCup.Run.
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