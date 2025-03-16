16 марта в 29-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Венеция» и «Наполи». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Венеция» — «Наполи», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Венеция»

Турнирное положение: Венецианцы сражаются за выживание в элите. На данный момент они занимают 19 место в турнирной таблице Серии A.

При этом «Венеция» на 5 очков отстают от спасительной 17 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 42 мяча в 28 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела относительно продуктивно. Венецианцы подписали мировую с «Комо» (1:1).

До того команда не дала себя обыграть «Аталанте» (0:0). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Лацио» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда 3 раза сыграла вничью. В этих поединках «Венеция» забила 1 мяч, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Филип Станкович, Михаэль Свобода — травмированы. Джон Йебоа — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: Венецианцы нынешний турнирный отрезок проводят вполне продуктивно. Вот только забила команда всего 23 мяча в 28 поединках чемпионата.

Матчи с «Наполи» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Венеция» уступила трижды при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Вот только венецианцы уступили «Наполи» в трех последних очных поединках.

«Наполи»

Турнирное положение: Неаполитанцы сражаются за Скудетто. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Наполи» на один пункт отстает от лидера. При этом в собственные ворота команда пропустила 23 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Неаполитанцы переиграли «Фиорентину» (2:1).

До того команда подписала боевую мировую с «Интером» (1:1). А вот поединок с «Комо» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Наполи» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: Франк Ангисса, Паскуале Маццокки — травмированы.

Состояние команды: Неаполитанцы нынче не блещут стабильностью результатов. Плюс команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

При этом «Наполи» до последней виктории не мог победить 5 матчей кряду. Парадокс, но шансы на чемпионство никуда не запропастились!

В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Да и Ромелу Лукаку настрелял 10 мячей в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Неаполитанцы постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

«Венеция» не побеждает с конца декабря

«Наполи» в среднем пропускает меньше гола за матч

«Венеция» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.07 и 1.83.

Прогноз: Неаполитанцы, несмотря на все свои проблемы, сильнее соперника, и наверняка быстро найдут бреши в его оборонительных редутах.

Номинальные гости борются за чемпионский титул, и явно не собираются терять очки на ровном месте.

Ставка: Победа «Наполи» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.07